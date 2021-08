Neun Jahre nach einer Tat, in der er im Juli 2012 verwickelt gewesen sein soll, muss sich ein mittlerweile 30-jähriger Inder in Hechingen vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts verantworten. Unter anderem wird ihm Beteiligung an gemeinschaftlichem versuchtem Totschlag zur Last gelegt. Die Tat soll sich einer Sammelunterkunft für Asylbewerber im Sigmaringer Teilort Laiz abgespielt haben.

Jahrelang auf der Flucht

Warum der Mann erst jetzt ...