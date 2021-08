Die Corona-Verordnung des Landes, die am Montag in Kraft getreten ist, richtet sich nicht mehr den Inzidenzstufen. Vielmehr spielt in vielen Bereichen 3G – also geimpft, getestet oder genesen – eine bedeutendere Rolle. Mehr Möglichkeiten zur Öffnung gibt es für Kultureinrichtungen sowie Diskotheken. Zumindest auf dem Papier.