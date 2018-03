Albstadt Kreis übernimmt Deponie

Albstadt / Dagmar Stuhrmann

Der Gemeinderat hat sich in nichtöffentlicher Sitzung für die Aufhebung der seit 1996 geltenden Vereinbarung entschieden.

Wie geht es mit der Bodenaushubdeponie in Albstadt weiter? Diese Frage beschäftigt die Entscheidungsträger seit geraumer Zeit. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass im Zollernalbkreis Bedarf für sogenannte DK 1-Deponien besteht und es nach dem Wunsch des Kreises künftig zwei DK 1-Standorte – einen in Albstadt und einen in Balingen – geben soll. Dafür muss die Albstädter Deponie um einen DK 1-Bereich erweitert werden. Die Realisierung ist mit Millioneninvestitionen verbunden. Die Abkürzung „DK“ steht für Deponieklasse. Während auf Deponien der Klasse 0 nur unbelasteter Boden gelagert werden kann, sind Deponien der Klasse 1 mit den notwendigen Vorkehrungen, was die Basisabdichtung zum Erdreich hin mit Folie und Lehm angeht, für Bauschutt ausgelegt. Im Zollernalbkreis fallen pro Jahr rund 40.000 Tonnen DK 1-Material an. Zur Klasse DK 2 etwa zählt Gewerbemüll, zu dem auch Hausmüll gehört. DK 3 und DK 4 sind Sonderabfälle (oberirdische bzw. Untertageablagerung).

Für die Albstädter Erddeponie Schönbuch gilt aktuell DK 0,5. Seit 2013 darf dort kein Bauschutt mehr angeliefert werden. In seiner nichtöffentlichen Sitzung am 1. Februar hat sich der Gemeinderat nun dafür ausgesprochen, die „Aufgabenübertragung für die Entsorgung von Bodenaushub, Bauschutt und Straßenaufbruch“ zu beenden. Müllentsorgung ist generell eine Hoheitsaufgabe des Kreises, die er aber in entsprechenden Teilbereichen an die Kommunen delegieren kann. Das war in diesem Fall so: Die entsprechende Vereinbarung mit dem Landkreis war 1996 geschlossen worden.

Was die Anliefermengen auf der Albstädter Deponie angeht, ist seit einiger Zeit ein stetiger Rückgang zu verzeichnen. „Im Jahr 2001 wurden noch 168.000 Tonnen angeliefert“, sagt Baubürgermeister Udo Hollauer. Das war ein absoluter Spitzenwert. „Von da an ging die Kurve kontinuierlich nach unten.“ 2009 war in der Statistik das schlechteste Jahr. „2016 wurden nur noch rund 17.000 Tonnen angenommen.“

Angesichts dieser Zahlen stand für die Albstädter Stadtverwaltung die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Deponie an. In der neuen Regelung bleibt die Stadt Grundstückseigentümer. Betrieben wird die Deponie allerdings vom Landkreis. „Unser Ziel ist es“, sagt Bürgermeister Hollauer, „den Standort zu erhalten, so dass unsere Bürger weiterhin ihr Material ohne weitere Anfahrtswege in Albstadt entsorgen können.“ Sinnvoll sei die Übergabe an den Kreis auch angesichts der Tatsache, dass Gesetzesänderungen und die Verschärfung im Bodenrecht es konsequent erscheinen lassen, das Know-how auf breiterer Basis vorzuhalten. „Es kann nicht jede kleinere Kommune einen Abfallbeauftragten vorhalten“, erläutert Bürgermeister Hollauer.

Vorgesehen ist, dass der Kreis das Deponiegeschäft zum 1. Juli dieses Jahres übernimmt. Bis dahin müssen noch die Details im Vertrag ausgehandelt werden. Sicher sei, so Hollauer, dass es im Zuge der Neuregelung keine Entlassungen geben wird. Auf der Albstädter Deponie sind zwei Mitarbeiter beschäftigt.