Ostdorf Kosten für Sanierung der L 365 sind zu hoch

Ostdorf / Nicole Leukhardt

Die L 365, die Ostdorf mit der B 463 verbindet, ist sanierungsbedürftig. Das Land will die Maßnahme jedoch schieben.

Sie ist in einem desolaten Zustand, die Fahrbahn senkt sich an vielen Stellen, Leitplanken fehlen. In Ostdorf hat man der Landesstraße L 365, die den Ort über sechs Kurven mit der B 463 verbindet, den wenig rühmlichen Beinamen „das Millionengrab“ gegeben. „Das Land hat sich bei ihrem Bau damals schon verschuldet, die Straße ist sicherlich die teuerste gewesen im Altkreis Balingen“, erzählt Ostdorfs Ortsvorsteher Helmut Haug.

Um so glücklicher war er, dass das Land die Sanierung der maroden Strecke für 2018 versprochen hatte. Sie diene vielen Berufstätigen als kürzester Weg zum Autobahnzubringer B 463 und werde seit der Maut auch vom Schwerlastverkehr wieder genutzt.

Um so größer war sein Erstaunen, als er in einer Besprechung mit dem Regierungspräsidium Tübingen am 1. Februar erfahren musste, dass die Sanierung des Teilabschnitts wieder auf Eis gelegt wurde. „Ich war baff und überrascht, die L 365 nicht mehr im Maßnahmenkatalog zu finden“, sagt Haug, der als Vertreter der Stadt Balingen für Verkehrsangelegenheiten an diesem Koordinationsgespräch zwischen den Behörden teilgenommen hatte.

Denn zwischenzeitlich habe ein geologisches Gutachten ergeben, dass der Untergrund der Straße derart schwierig sei, dass eine Straßensanierung viel teurer als angedacht wird. „Da hätte man jeden Ostdorfer fragen können“, sagte Haug in der Sitzung des Ortschaftsrats am Dienstagabend. Zwei Gesteinsschichten treffen am Böllat aufeinander, sorgen immer wieder für Bewegung und Rutschungen. „Der Belag setzt sich ständig und ist an vielen Stellen ausgefahren und holprig“, weiß der Amtsleiter. Auch die fehlenden Leitplanken, die bei einer Sanierung der Straße zugesichert worden waren, machen die Strecke gefährlich. „Wenn es Blitz­eis gibt und man zu schnell unterwegs ist, macht man einen Abflug“, formuliert Haug. Und zu schnell seien auf der auf 50 Stundenkilometer beschränkten Strecke leider die meisten, fügt er an.

Über eine Sperrung zumindest für den Schwerlastverkehr hatten die Verantwortlichen auch schon nachgedacht. „Aber so lang sie als Landesstraße kategorisiert ist, ist das nicht so ohne Weiteres möglich“, sagt Haug. Dies würde eine Rückstufung auf den Status Kreisstraße notwendig machen. „Aber der Kreis will die Straße verständlicherweise auch nicht, sonst müsste er für die Kosten aufkommen“, weiß der Ortsvorsteher.

Mittlerweile hat sich Oberbürgermeister Helmut Reitemann eingeschaltet und sich mit einem Brief an Regierungspräsident Klaus Tappeser gewandt, um ihn von der Dringlichkeit der Instandsetzungsarbeiten zu überzeugen. „Wir lassen nichts unversucht, die Maßnahme doch noch im laufenden Jahr umgesetzt zu kriegen“, sagt Rathaussprecher Jürgen Luppold.

Immerhin einen Lichtblick am Böllat gibt es: Der Brunnen, den viele Ostdorfer als Trinkwasserquelle nutzen, wird so bald wie möglich wieder mit einem neuen Trog komplettiert. „Wo früher ein Baumstamm war, kommt jetzt ein verzinktes Becken hin, das wieder für viele Jahre haltbar ist“, sagt Ortsvorsteher Helmut Haug. Damit gehe zumindest ein Wunsch der Ortschaftsverwaltung in Erfüllung. Und so lange die Antwort aus Tübingen aussteht, bestehe zumindest noch Hoffnung.