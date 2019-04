Stefan A. Niederauer gilt als Auktionar der Prominenz. Namen aus Showbiz und Adel gehören zur Klientel des Albstädters.

Normalerweise finden im Juwel direkt an der Durchgangsstraße von Margrethausen Blues-, Folk- und Rockkonzerte statt. Eine richtige Auktion, das war vergangenen Samstag etwas Neues. Das fanden auch die Besucher der Veranstaltung, die entweder persönlich oder per Liveschaltung anwesend waren und, so sie im Besitz eines entsprechenden nummerierten Kärtchens waren, auch mitbieten konnten.

Eine Besucherin gestand, sie sei eigentlich nur zum Gucken hergekommen. Sie finde es „unglaublich spannend“, so eine Auktion, den Auktionator und das Publikum zu erleben. Bei der Auktion gab es Teppiche und Geschirr, Möbel und Bilder, Uhren und sonstige Kunstgegenstände. Mit über 900 Losen wartet die erste Auktion Niederauers im Zollernalbkreis auf.

Guter Draht zur Prominenz

Nicht nur für viele Besucher, auch für den Auktionator selbst, der vor vielen Jahren der Liebe wegen nach Albstadt kam, blieb und seither im Stadtteil Margrethausen lebt und arbeitet, war es etwas Besonderes: „Es ist meine erste Auktion in meiner Heimatstadt“, sagt er und ja, bestätigt er lächelnd, es fühle sich irgendwie ganz anders an als üblicherweise.

Doch Stefan A. Niederauer wäre nicht er selbst, wenn es bei einer von ihm geleiteten Auktion nicht auch ganz außergewöhnliche Stücke zu bestaunen gäbe. Denn Niederauer hat einen ganz besonderen Draht zur Prominenz in Deutschland.

2016 beispielsweise war er es, der im Privathaus von Heinz Schenk in Wiesbaden-Naurod den umfangreichen Nachlass des bekannten Moderators des „Blauen Bocks“ für einen guten Zweck versteigerte. Besonders auf die Bembel, die charakteristischen Weinkrüge Schenks, waren die Käufer damals aus.

In Albstadt gab es eine original Sporttasche von Boris Becker zu ersteigern, komplett mit Schläger, beides signiert. „Die Schweißbänder sind auch noch dabei“, verrät Auktionator Niederauer schmunzelnd.

Präsentiert bei Frank Elstner

Am 6. März 1988 spielte die Tennislegende zu seinen Hochzeiten im Finale von Indian Wells gegen Emilio Sanchez und gewann. Mit diesem Schläger! Die Tasche sei, samt den Schweißbändern natürlich, auch im Gepäck gewesen. Kurz darauf trat Becker zusammen mit Peter Alexander in einer Show von Frank Elstner auf, in der diese Stücke eine Rolle spielten. Die signierten Devotionalien, weiß Stefan A. Niederauer, wurden dann später einem Unternehmer übergeben, der die Elektrik für die Show zu einem günstigen Preis gemacht habe und begeisterter Fan Beckers war.

Dieser Besitzer wiederum starb und so landeten die kuriosen Stücke bei Niederauer. Ebenfalls kurios waren fünf originale Dias von Filmdiva Hildegard Knef in teils, so Niederauer, „anrüchigen Posen“. Die Geschichte dieser Dias sei allerdings nicht mehr nachvollziehbar.

Komplettiert werden die Promi-Devotionalien von einer Mappe mit CDU-Memorabilien, darunter Autogrammkarten von Franz Josef Strauß und Helmut Kohl anlässlich des politischen Aschermittwochs 1988. Auch eine originale Urkunde des Großherzogs Friedrich von Baden kam unter den Hammer.

Für 180 Euro wurden die Knef-Dias versteigert, während beispielsweise das Porträt eines Margrethausener Fräulein, gemalt von Karl Schäfer oder eine Grafik über das Margrethausener Hochwasser niemand heimtragen wollte. Dafür brachte eine Kreuzabnahme von Christian Landenberger 220 Euro.

Die geschichtsträchtige signierte Tasche von Boris Becker wechselte dann am Abend für 1750 Euro den Besitzer. Den Schläger und die Schweißbänder gab es gleich dazu.