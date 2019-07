Der Capitol-Filmpalast in Albstadt setzt neues Bezahlverfahren ein, das es zeitnah auch in Hechingen geben soll.

An den Kassen des Capitol-Filmpalastes in Albstadt können Cineasten jetzt bargeld- und kontaktlos bezahlen. „Auch mit dem Smartphone können Sie an den Terminals Ihre Kinotickets und Popcorn schnell und bequem zahlen“, erklärt Claus Kimmerle, Vorstandsmitglied der Sparkasse Zollernalb. „In meiner Jugend war es noch wichtig, einen schicken Ledergeldbeutel zu haben – heute ersetzen Smartphones immer mehr Geldbörsen. Und das hat ja auch Vorteile – man kann sich das Suchen nach Kleingeld einfach sparen“, ist Claus Kimmerle begeistert.

Kino-Chef Ralf Merkel hat zusammen mit seiner Hausbank das moderne Bezahlverfahren an den Kinokassen installiert. Auch in den Burgtheater- und Schwanen-Kinos in Hechingen wird er das neue System zeitnah einsetzen. Denn ressourcenschonende Bezahlverfahren sind gefragter denn je: Der Kassiervorgang ist effizienter, so dass die Kunden gerade in stark frequentierten Zeiten schneller bezahlen können, und für den Unternehmer reduziert sich der Aufwand für die Bargeldverarbeitung. „Wir spüren den Bedarf der Einzelhändler, Gewerbetreibenden und Unternehmer. Das Thema Payment wird weiter Fahrt aufnehmen und die Sparkasse Zollernalb steht dabei gerne als kompetenter Partner bereit“, stellt Claus Kimmerle klar. Er ist überzeugt, dass moderne Payment-Lösungen zukünftig eine zentrale Rolle bei der Kundenbindung spielen werden. Ebenso wie das bargeld- und kontaktlose Bezahlen, auch mit dem Android-Smartphone. Derzeit ist das mit Smartphones ab Android-Version 5.0 und der Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“ möglich. Das Bezahlsystem nutzt die Near Field Communication (NFC)-Technologie. „Die NFC­-Technologie ist ein ausgereiftes System mit sehr hohen Sicherheitsstandards.“