Das Leben steckt voller Überraschungen - manchmal auch die Politik. Kommt die Bundespolizei nach Meßstetten? Erkundungen jedenfalls laufen und werden von den Behörden bestätigt.

Mittwoch, 31. Juli 2019: MdB Thomas Bareiß weilt an diesem Vormittag mit hochrangigen Beamten aus dem Bundesfinanzministerium und der Generalzolldirektion in Sigmaringen. Um freudestrahlend zu bestätigen, was schon Tage zuvor bekannt geworden war: 250 Millionen Euro investiert der Bund in den Neubau der Zollschule.

Land in Sicht an der Donau

Bürgermeister Marcus Ehm ist mehr als zufrieden: Der Abzug der Bundeswehr war bitter, doch die Zollschule bleibt und zieht mit 600 Schülern pro Jahr, 100 Ausbildern und 100 Verwaltungsmitarbeitern um auf einen Bildungscampus, der auf dem Gelände der Stauffenberg-Kaserne entstehen wird. An der Donau ist Land in Sicht.

Die Zollernalb, ebenfalls zum Bareiß’schen Wahlkreis gehörend, wartet vergeblich auf gute Nachrichten. Doch während der CDU-Politiker am Rande des Sigmaringer Treffens auf die Frage nach der Zukunft Meßstettens keine Antwort weiß und aufs Land und dessen Verantwortung zeigt, öffnen sich nahezu zeitgleich an diesem 31. Juli in der Zollernalbkaserne die Türen für eine Besuchergruppe, die das Gelände mehrere Stunden erkundet.

Keimt ein Hoffnungsschimmer?

Vor dem Gebäude, in denen einst die Büros der Kfz-Verwalter und des Nachschubs untergebracht waren, fährt der Konvoi in zivilen Fahrzeugen vor. Auf dem Parkplatz zum Eingang des Wildgeheges parkt ein Fahrzeug in den Farben der Bundespolizei.

Auf Anfrage hat die Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit der Bundespolizeidirektion Stuttgart bestätigt, dass auf dem Geißbühl eine Besichtigung durch die Bundespolizei und die BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) stattgefunden hat. Dieser Termin stehe im Zusammenhang mit einem Auftrag des Bundesinnenministeriums an die BImA, bundesweit geeignete Objekte für die Aus- und Fortbildung zu erkunden.

Entscheidung im September

Eine von den zahlreichen bundesweit zu besichtigenden Liegenschaften sei der ehemalige Bundeswehrstandort in Meßstetten, ergänzt die Pressesprecherin. Weitere Details ließ sie sich aber nicht entlocken.

Die Zentrale der BImA hat ihren Sitz in Bonn. Auch dort reagierte die Pressestelle auf unsere Anfrage schnell. Ja es sei richtig, dass die Bundespolizei die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) beauftragt habe, eine Vorerkundung für eine Trainings- und Fortbildungsstätte durchzuführen. In diesem Rahmen würden verschiedene Möglichkeiten zur Unterbringung geprüft. Eine davon sei die Zollernalbkaserne in Meßstetten, informiert Thorsten Grützner vom Stabsbereich Presse und Kommunikation der BImA.

In Bonn wird man etwas konkreter: „Zurzeit erstellt die Bauverwaltung daher eine Machbarkeitsstudie, ob die Kaserne als Trainings- und Fortbildungsstätte infrage kommt“. Mit einem Ergebnis rechne die BImA nicht vor Ende September. Bis dahin könne die Behörde noch nicht sagen, wie viele Gebäude tatsächlich benötigt werden. Zum besseren Verständnis: Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben untersteht der Aufsicht des Bundesfinanzministeriums. Sie verwaltet, vermietet und verkauft die Liegenschaften und Gebäude des Bundes.

Polizei oder Forst oder beides?

Die Behörde in Bonn ist auch Ansprechpartner für Landkreis und Land. Wie mehrfach berichtet, laufen auf beiden Ebenen Überlegungen, die leerstehenden Gebäude auf dem ehemaligen Meßstetter Kasernengelände zu nutzen.

Das Land hat bereits verbindlich zugesagt, dass auf dem Geißbühl eine Bezirksforstdirektion mit zwölf Arbeitsplätzen eingerichtet wird.

Landrat Günther-Martin Pauli, der sich mit seiner Leuchtturm-Politik weit aus dem Fenster gelehnt hat, will Flagge zeigen und auch die Forstverwaltung des Kreises nach Meßstetten auslagern, gegen viele Widerstände im eigenen Haus und auch im Kreistag.

Doch im Landratsamt dürfte bekannt sein, dass Bundespolizei und BImA die Bestandsgebäude und Flächen im Kasernenareal derzeit prüfen. Denn die Landkreisverwaltung untersucht parallel, „ob sich das Gebäude der früheren Standortverwaltung außerhalb der Kaserne zur Unterbringung einzelner Teile der Verwaltung eignet“, wurde uns auf Anfrage mitgeteilt. Ob der Forst die Koffer packen muss, wird letztendlich der Kreistag entscheiden. Wann, ist derzeit noch völlig offen.

Was passiert mit „M“?

Bleibt noch die Frage nach der Zukunft des Bunkers. Anfang August hat das Verteidigungsministerium eine Liste mit Standorten veröffentlicht, die – entgegen der Planungen – erhalten bleiben. Zu Martin wird nichts gesagt. Ist das Aus besiegelt? Die Anlage werde nochmals gesondert betrachtet, teilte die Pressestelle in Berlin auf unsere Anfrage mit. Ob „M“ reaktiviert wird, werde noch 2019 entschieden.

