Ein Kangal hatte eine 72-jährige Rentnerin zu Tode gebissen. Das Oberlandesgericht hat die Verurteilung der Hundehalter wegen fahrlässiger Tötung bestätigt.

Die Angeklagten, ein Ehepaar, waren mit Urteil des Amtsgerichts Sigmaringen vom 10. Juli 2018 wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden, weil ihr Kangalrüde am Abend des 30. Mai 2017 in einem Teilort von Stetten am kalten Markt aus dem nicht genügend gesicherten Grundstück gelangte und eine 72 Jahre alte Passantin zu Tode biss.

Freiheitsstrafen sind jeweils zur Bewährung ausgesetzt

Der Ehemann wurde zu der Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die Ehefrau zu der Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt. Die Vollstreckung beider Strafen wurde zur Bewährung ausgesetzt.

Ehepaar darf auch keine gefährlichen Hunde halten oder betreuen

Die Berufungskammer beim Landgericht Hechingen hatte ihre dagegen gerichtete Berufung nach drei Verhandlungstagen verworfen und neben dem vom Amtsgericht angeordneten Hundehaltungs- auch ein Hundebetreuungsverbot für gefährliche Hunde ausgesprochen.

