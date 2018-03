Balingen Jean-Jaques Thor stellt in Kurklinik aus

Balingen / Lydia Wania-Dreher

Jean-Jaques Thor aus Balingen stellt derzeit seine abstrakten Ölgemälde in Bad Sebastiansweiler aus.

Rot, leuchtendes Rot. Jean-Jaques Thors Werke bestechen mit einer lebendigen Farbigkeit. Der gebürtige Elsässer wohnt seit zehn Jahren in Balingen und hat sich auf Schmiden in seiner Wohnung ein kleines Atelier eingerichtet. In dieser Keimzelle erschafft er Werke ganz unterschiedlicher Richtungen. Sich auf ein Genre festlegen – das möchte Jean-Jaques Thor nicht. Seine Werke sind vielschichtig und vielfältig.

Bereits vor über 40 Jahren begann der heute 74-Jährige mit der Malerei. Damals verzierte er Schränke, Kommoden und Holztruhen mit Bauernmalerei. Er experimentierte dann mit Acrylfarbe und probierte verschiedene Techniken aus. Heute im Ruhestand hat sich der Betriebstechniker ganz der Ölfarbe zugewendet. „Mit Öl braucht man relativ lang“, erklärt er. Doch diese Zeit hat Jean-Jaques Thor. Er mag es, dass man am nächsten Morgen noch Veränderungen an den Werken vornehmen kann, weil die Ölfarbe noch nicht getrocknet ist. „Irgendwann kommt der Punkt, an dem alles passt“, sagt er. Dann müsse man aufhören. Sein Wissen eignete sich Jean-Jaques Thor unter anderem in Malkursen der Kunstschule Hohenstein in Rottweil an. Bei dem Dozent Werner Steinmetz aus Dußlingen optimierte er seine Technik.

Jean-Jaques Thor nahm bereits an Ausstellungen im Künstlerforum Überlingen, im Pflegewohnhaus Rosenfeld und in den Kurkliniken in Wittau sowie Bad Dürrheim teil. Aktuell stellt der 74-Jährige in der Kurklinik in Bad Sebastiansweiler aus. Hier zeigt er Werke zum Titel „Abstrakte Kunst“. Mehrere Monate hat er auf diese Schau hingearbeitet. Entstanden sind 40 Werke, die allesamt durch ihre durchdringende Farbigkeit bestechen. Geometrische Formen reihen sich aneinander. Flächen und Linien sind fein aufeinander abgestimmt. Sie erzeugen so verschiedenste Stimmungen. Was sich hinter den Werken verbirgt, hält Jean-Jaques Thor bewusst offen. „Ich will niemandem etwas aufzwingen“, sagt er. Deshalb hätten seine Werke auch keine Titel. Zumindest keine, die er an die Öffentlichkeit weitergeben möchte.

Ihm ist wichtig, dass seine Werke auch junge Menschen ansprechen. „Doch jeden Geschmack zu treffen, ist unmöglich“, sagt er. Aktuell arbeitet Jean-Jaques Thor wieder an einer Landschaft – ein Auftragswerk für einen befreundeten Musiker. Das wird sicher nicht das letzte Bild auf seiner Staffelei in dem kleinen Atelier sein. Denn Jean-Jaques Thor hat noch einen großen Wunsch: eine Ausstellung in seiner neuen Heimat Balingen.

Info Jean-Jaques Thors Werke sind noch bis 18. März in der Kurklinik Bad Sebastiansweiler ausgestellt. Sie können täglich von 9 bis 17 Uhr betrachtet werden. Der Eintritt ist frei.