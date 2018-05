Albstadt Italien ohne Gepäck

Albstadt / SWP

Es war es wieder soweit: „Reisen ohne Koffer“ stand auf dem Programm, und die ehrenamtlichen Helfer der Vinzentinischen Ersthelfer Albstadt um Diakon Michael Weimer standen in den Startlöchern. Die Senioren aus Albstadts Pflegeheimen, aus den Seelsorgeeinheiten Talgang und Ebingen wissen zwischenzeitlich, was sie drei Tage lang in der Lautlinger Schlossscheuer erwarten dürfen. Die Anmeldungen schnellen immer weiter in die Höhe.

An den drei „Reisetagen“ hatten sich im Vorfeld zwischen 100 und 170 Teilnehmer angemeldet, Zahlen, die zeigen, wie wichtig dieses Angebot ergänzend zu Pflege und Sorge um Senioren ist. Diakon Weimer hatte sich zusammen mit seinem Team das Reiseziel Italien vorgenommen. Von Frühstück über Mittagessen und Nachmittagskaffee wurden die Gäste kulinarisch verwöhnt und konnten auch zwischen den Programmpunkten immer wieder entspannen.

Bewegung und Basteln

Betreuung durch den Ausbildungskurs der Albstädter Altenpflegeschule, Bewegungselemente und Bastelangebote standen ebenso zu Buche wie die begehrten Kutschfahrten durch Lautlingen oder die Führung durch die Stauffenberg-Gedenkstätte im Lautlinger Schloss. Nach dem mit 170 Personen recht voluminös besetzten Mittagessen, für das auch noch das nebenliegende Schwesternhaus in Beschlag genommen werden musste, traf man sich zusammen mit den 20 Vinz-Kindern der Ignaz-Demeter-Schule, die bereits am Vormittag bei den Senioren zu Gast waren, zur Maiandacht in der Lautlinger Pfarrkirche. Aufgrund des schlechten Wetters musste man die Örtlichkeiten und Programmpunkte flexibel gestalten.

Die musikalische Gestaltung der Andacht oblag Kirchenmusikdirektor Rudolf Hendel. Der kleine Kinderchor der Vinz-Kinder stand ebenfalls unter seiner Leitung, die Betreuung hatten Barbara Koch und Uschi Mayer übernommen. Anstatt des geplanten Kaffeehaus-Konzertes im Schlosshof spielte Rudolf Hendl im Anschluss noch einige Stücke an der denkmalgeschützten Reiser-Orgel von 1928.

Am Donnerstag machten die Lautlinger Ministranten mit dem Eiswägele den Senioren eine besondere Freude. In Vorbereitung der Ministrantenwallfahrt nach Rom hatten sie noch ein Bilderrätsel im Dalli-Klick-Format dabei und für die händische Betätigung konnte man gemeinsam Blumentöpfe mit italienischer Sonne bemalen, ehe dann mit einem Abendessen zusammen mit den Angehörigen der Reiseteilnehmer ein glänzender Abschluss gefunden wurde.