Messe Infos und neutrale Beratung

Balingen / Jasmin Alber

Am Wochenende 17. und 18. März steht Balingen wieder ganz im Zeichen des Bauens, Sanierens, der regenerativen Energie und der Nachhaltigkeit, fasst Messeveranstalter Martin Kiesling das Angebot der „Neckar-Alb regenerativ“ in der Volksbankmesse zusammen. Aus dem anfangs „kleinen Pflänzchen“ ist mittlerweile eine feste Größe des Messejahrs in der Region geworden, freut sich Kiesling, der gemeinsam mit seinem Kompagnon Stefan Rimmele seit zehn Jahren als Messemacher in Balingen tätig ist.

Besucher können sich sowohl im direkten Austausch mit den Ausstellern über aktuelle Themen als auch bei den Podiumsgesprächen und Vorträgen auf der Expertenbühne neutral informieren. Von Photovoltaik über Rasenroboter und Einbruchschutz bis zum Wintergarten – für sämtliche Interessen ist etwas dabei. Zum 1. März wurde ein neues Landesförderprogramm für PV-Batteriespeicher gestartet. „Ein wichtiges Thema“, findet „Solera“-Geschäftsführer Reiner Stauss, gerade wenn es um intelligente, nachhaltige Energiemanagementlösungen – beispielsweise in Kombination mit Photovoltaik – gehe. Es gebe aber bei Kunden und Handwerkern viel Unsicherheit in Sachen Batteriespeicher. Deshalb möchte das Binsdorfer Unternehmen darüber informieren und Referenzprojekte zeigen.

Umfangreiche und herstellerneutrale Beratung und Informationen zu finanziellen Förderungen sowie Energiespartipps gibt es bei der Energieagentur Zollernalb. „Bei uns geht es darum, einen Überblick über alle Möglichkeiten zu schaffen“, sagt Energieberater Matthias Schlagenhauf. Er und sein Kollege Jochen Schäfenacker moderieren zudem die Podiumsgespräche. Die Stadtwerke Balingen, die mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen an einem gemeinsamen Stand vertreten sind, legen das Augenmerk auf das Thema Blockheizkraftwerk. „Wir spüren, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung steigt“, erläutert der Technische Leiter Harald Eppler. Gezeigt werden zudem die Möglichkeiten integrierter Systeme für nachhaltige Energien, beispielsweise ein Zusammenspiel von Photovoltaik, Blockheizkraftwerk und Wallbox, ergänzte der kaufmännische Werkleiter Michael Reiß.

„Photovoltaik ist wieder im Kommen, aber man muss auf einige Dinge achten“, erläuterte Prof. Franz-Joseph Kuhn, der im Fachbereich Ingenieurwissenschaften an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen lehrt. Gerade bei älteren Solaranlagen sind oftmals Wartungs- und Erneuerungsarbeiten fällig. Wichtig hierfür ist die lückenlose Dokumentation. Zu bestaunen sind zudem Studentenprojekte wie eine Drohne oder Einparkhilfe für Lastkraftwagen.

Ein weiterer Themenschwerpunkt der Messe ist die Elektromobilität. So legt das Albstädter Unternehmen Max-Mobility den Fokus darauf, alltagstaugliche Elektrofahrzeuge wie Elektroroller und E-Mopeds zu präsentieren. Denn die E-Mobilität ist ein wichtiger Baustein im Gesamtsystem der Nachhaltigkeit, sagt Produktmanager Chris Merz.

Damit sich Eltern umfassend informieren können, hat die Jugendtechnikschule der Volkshochschule Balingen ein Programm für den Nachwuchs auf die Beine gestellt. „Wir wollen die Gelegenheit nutzen, auf unser Angebot aufmerksam zu machen“, sagt VHS-Leiter Ottmar Erath. Kids können Schraubenmännchen sowie solarbetriebene Windräder bauen. Ergänzt wird das Kinderprogramm am Sonntag von der Sparkassen-Stiftung Umwelt und Natur.