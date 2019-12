Ich schlafe momentan nicht mehr als zwei Stunden pro Nacht“, erzählt die 45-jährige Balingerin Tanja-Liane Rosen. Zu präsent sind noch die Erinnerungen an den Vorfall, der sich am Wochenende zutrug. Am Samstagmittag wollte die Hundehalterin mit ihrem Mischling Moon und dem Chihuahua Cosmo ihres 34-jährigen Mitbewohners eine Runde drehen. Dem Gespann kam eine Frau entgegen, die einen größeren Hund mit sich führte.

Biss in den Bauch des kleinen Vierbeiners

Beim Vorbeigehen löste sich dieser aus seinem Halsband und stürzte sich von hinten auf den dreieinhalbjährigen Chihuahua Cosmo. Der kleine Hund hatte keine Chance gegen seinen bedeutend größeren Artgenossen. Dieser biss ihm in den Bauch.

Tanja-Liane Rosen versuchte verzweifelt, mit beiden Händen das blutverschmierte Gebiss des angreifenden Hundes zu lösen – vergeblich. Erst nach einiger Zeit ließ der größere Hund von Cosmo ab, die Halterin des Angreiferhundes stand laut Rosen während des Vorfalls geschockt hinter ihrem Vierbeiner.

Drei Fachärzte kümmerten sich um den kleinen Cosmo

Die 45-Jährige nahm den schwer verletzten Chihuahua auf den Arm und rannte zum nächsten ihr bekannten Hundehalter in der Nähe. Dort wurde Mischling Moon betreut, die Halterin des Angreiferhundes bot Rosen an, sie zum nächsten Tierarzt zu fahren. Dieser teilte der 45-Jährigen und ihrem Mitbewohner telefonisch jedoch mit, dass die Verletzungen operiert werden müssten. Rosen und ihr Mitbewohner fuhren umgehend in die Stuttgarter Tierklinik, um 18 Uhr begann die Operation.

Drei Fachärzte kümmerten sich um den kleinen Cosmo. Drei Stunden später wurde den Hundebesitzern mitgeteilt, dass die Mediziner noch keinen vergleichbaren Fall erlebt hätten. Die Organe des Chihuahuas seien verschoben worden, die Hälfte eines Lungenflügels habe gefehlt. In der Nacht von Sonntag auf Montag erlag Cosmo seinen Verletzungen. Beim Gedanken daran, dass es seinen kleinen, quirligen Hund nicht mehr gibt, kommen dem 34-Jährigen die Tränen. Die Halterin des Hundes, der den Chihuahua angegriffen hat, teilte auf Anfrage mit, dass sie sich nicht zu der Begebenheit äußern werde.

Den Angriff dem Ordnungsamt gemeldet

Tanja-Liane Rosen hat den Fall noch am selben Tag der Polizei gemeldet. Die verwies an das Ordnungsamt, bei dem die 45-Jährige am Montag anrief und den Vorfall schilderte. „Uns wurde mitgeteilt, dass der Hund nun als gefährlich eingestuft wird“, teilt Rosen mit. Auch habe sie von anderen Hundehaltern erfahren, dass es mit demselben Vierbeiner in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorfälle gegeben habe. Dabei sei ein spielerisch-aggressives Verhalten unter Hunden mitunter auch eine normale Verhaltensweise, die der Kommunikation diene, wie Corina Schittenhelm von der Hundeschule Pfoten-Teamwork mitteilt. „Grundsätzlich kann man Aggression nicht einer bestimmten Rasse zuteilen“, führt sie aus. Inwiefern ein auffälliges Verhalten noch im normalen Bereich ist oder in Richtung Aggression geht, sei von Hund zu Hund unterschiedlich.

Muss keine Tötungsabsicht bestehen

Ausschlaggebend für das Verhalten eines Vierbeiners seien Genetik, Sozialisation und die Erziehung des Tieres. Bei einem Biss müsse auch keine Tötungsabsicht dahinter stehen – der Größenunterschied spiele dennoch eine Rolle, wie Schittenhelm erklärt.

Im Falle des getöteten Chihuahuas Cosmo lässt sich nicht sagen, was den größeren Hund zu seinem Angriff getrieben hat. Für Tanja-Liane Rosen und ihren Mitbewohner ist das Erlebte jedoch noch so präsent, dass die beiden aktuell krankgeschrieben sind, um alles verarbeiten zu können. Die 45-Jährige wünscht sich, dass sich Halter von verhaltensauffälligen Hunden umgehend an Hundetrainer wenden. „Alles andere finde ich einfach verantwortungslos“, sagt sie. Wichtig ist ihr auch, dass solche Vorfälle dem Ordnungsamt gemeldet werden. „Dass man sich sicher fühlen kann, wenn man mit dem Hund spazieren geht“, fügt Rosen an.

