„Es kann festgestellt werden, dass neu eingestellte Termine zum Teil tagelang ungebucht bleiben und schließlich nicht in Anspruch genommen werden“, teilte Anja Heinz, Sprecherin des Landratsamts, am Dienstag auf Anfrage mit. Diese Beobachtung mache die Kreisverwaltung unabhängig vom angebotenen Impfstoff.

Zweittermine werden größtenteils wahrgenommen

Hingegen würden im Kreisimpfzentrum des Zollernalbkreises einmal gebuchte Termine für Zweitimpfungen größtenteils wahrgenommen, so Heinz. Anders als etwa im Landkreis Tuttlingen, wo man jüngst einen Trend vom Impfstoffmangel hin zur Impfmüdigkeit ausmache, wie die Schwäbische Zeitung berichtet. Demnach komme es im KIZ Tuttlingen immer häufiger vor, dass Zweittermine schlicht „geschwänzt“ werden.

Einige ziehen Zweittermin vor

Gleichwohl stelle man angesichts des gestiegenen Impfangebots auch im Zollernalbkreis fest: „Es kommt vor, dass Personen einen früheren Zweittermin buchen und den ursprünglichen Termin absagen oder aufgrund der Hürden durch das Buchungssystem lieber einen Termin beim Arzt wahrnehmen.“

Impfdosen müssen nicht verworfen werden

Impfstoff, übrigens, müsse in Meßstetten auch dann nicht vernichtet werden, wenn doch einmal jemand nicht zur Zweitimpfung erscheint. „Schon seit Beginn der Impfkampagne werden Spritzen im Kreisimpfzentrum nur dann aufgezogen, wenn die Personen im Impfzentrum erscheinen“, erklärt Heinz. „So konnte bis heute vermieden werden, dass Impfdosen verworfen werden müssen.“

Ersatztermine in Tübingen

Unterdessen weist das Landratsamt Tübingen daraufhin, dass durch das Hochwasser in der Paul-Horn-Arena ausgefallene Termine für „Johnson & Johnson“ wieder gebucht werden können. Den Betroffenen habe man inzwischen neue Termine angeboten, weitere gibt es auf tuebingen-impfzentrum.de.

Möglich seien Terminbuchungen noch bis einschließlich Freitag, 2. Juli. Die Impfungen finden ersatzweise in der Alten Archäologie in Tübingen (Wilhelmstraße 9) statt.

Kurzfristig Termine für Impfungen mit Biontech buchbar

Neben den aktuell angebotenen Terminen mit dem Janssen-Impfstoff („Johnson & Johnson“) können nun auch zusätzliche Erst-Impftermine mit dem Biontech-Impfstoff gebucht werden. Das teilte das Landratsamt Tübingen am Mittwochvormittag mit.

Für Biontech können Termine in der Zeit zwischen Donnerstag, 1. Juli und Sonntag, 4. Juli 2021, angeboten werden. Die Impfungen finden in Tübingen in der Alten Archäologie, Wilhelmstr. 9 statt.

Beim Janssen-Impfstoff ist nur ein Impftermin nötig; bei Biontech findet der Zweitimpftermin verbindlich genau sechs Wochen später, am selben Tag und zur selben Uhrzeit, im Tübinger Impfzentrum (Paul-Horn-Arena) statt.

Die Buchungslinks für Termine mit beiden Impfstoffen sowie weitere Informationen findet man unter www.tuebingen-impfzentrum.de.