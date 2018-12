Harthausen Hühnerzüchter in Harthausen bangt um Tiere

Harthausen / Von Gudrun Stoll

Dem 48-Jährigen sind seine Tiere sehr wichtig. Frank Harrer züchtet unter anderem Zwerglachshühner in verschiedenen Farbenschlägen. Davon gebe es in ganz Deutschland nur sechs bis neun Zuchten, erzählt er. Er hält Hühner, Hähne und auch Tauben auf dem Grundstück seines Elternhauses, das Mitte der 70er-Jahre im Ahornweg erbaut wurde. Das Wohngebiet grenzte damals an Äcker und Wiesen an, die längst dem Bau weiterer Eigenheime gewichen sind.

Seine Tierhaltung stoße nicht überall auf Gegenliebe, räumt Harrer ein. Zumal das Federvieh auch Lärm verursacht. Erst vor wenigen Tagen bekam er Besuch vom Veterinäramt des Balinger Landratsamtes. „Das Veterinäramt war aufgrund einer Anzeige vor Ort“, bestätigt die Pressestelle die Visite.

Die Überprüfung der artgerechten Unterbringung von Tieren ist Aufgabe des Veterinäramtes. So müsse bei Geflügel in Freilandhaltung ein entsprechender überdachter, eingezäunter Raum zur Verfügung stehen, teilt die Behörde mit. Beim Besuch in Harthausen seien Mängel in der Haltung festgestellt worden, die mit dem Tierhalter besprochen wurden. Er habe zugesagt, die Mängel abzustellen und werde überwacht, informiert Pressesprecherin Patrizia Hirt weiter. Lärmbelästigung falle aber nicht in die Zuständigkeit der Veterinäre. Sollte es Beschwerden über laut krähende Hähne geben, müsse die Ortspolizeibehörde, sprich das Bürgermeisteramt, tätig werden.

Amtshilfe hat Frank Harrer am Mittwochnachmittag selbst angefordert. Als er gegen 14 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, nahm er wahr, dass der Schnee am Zaun mit dem Gehege seiner Junghähne direkt an der Straße rötlich verfärbt war. Harrer entdeckte verschiedene Körner und hegte schnell den Verdacht, dass diese vergiftet sein könnten. Er nahm Kontakt zum staatlichen Untersuchungsamt in Aulendorf auf und schilderte den Fall.

„Der Leiter der Pathologie meinte, es klänge nach Gift“, fährt Harrer fort. Er informierte daraufhin den Polizeiposten Winterlingen. Ein Beamter fuhr nach Harthausen, machte Fotos und nahm eine Probe des stark pink gefärbten Futters mit. Der Fall ist somit aktenkundig. Weiter passiert sei allerdings noch nichts, erklärte auf Anfrage die Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Denn alle Hühner sind noch am Leben.

„Wir gehen aber trotzdem von einer versuchten Vergiftung aus“, betont Polizeisprecher Thomas Kalmbach. Eine Probe der farbigen Kröner wurde gesichert und sei asserviert. Untersucht werde diese aber vorerst nicht. „Die Anzeige ist aufgenommen, für weitere Erfolg versprechende Ermittlungen fehlen momentan die Grundlagen“, so Kalmbach weiter.

Trotzdem werde die Polizei die Angelegenheit im Auge behalten und sofort reagieren, wenn sich konkrete Ermittlungsansätze ergeben. Dem Tierhalter sei es allerdings unbenommen, selbst aktiv zu werden und eine Probe des fremden Futters auf eigene Kosten untersuchen zu lassen.

Frank Harrer ist nicht untätig geblieben, hat gegoogelt und ist sich sehr sicher, dass es sich bei dem Futter um gebrauchsfertige Getreideköder handelt, die zur Bekämpfung von Wanderratten und Hausmäusen eingesetzt werden. Ob seine Tiere Schaden genommen haben, werde sich in den nächsten Tagen zeigen. Harrer hat ein Flugblatt an der vis-à-vis zu seinem Anwesen liegenden Haltestelle verteilt. In der Hoffnung, dass jemand gesehen hat, ob aus einem Fahrzeug Körner auf das Grundstück geworfen wurden oder ein Passant die Köder ausgelegt hat. Für ihn jedenfalls wäre der Gedanke unerträglich, wenn wirklich jemand versucht hätte, seine Hähne zu vergiften.