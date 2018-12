Geislingen Heiße Spur beim Tankstellenüberfall

Geislingen / Rosalinde Conzelmann

Ein Vierteljahr nach dem Überfall auf die Geislinger Shell-Tankstelle hat die Polizei eine heiße Spur. Wie Markus Engel, der Sprecher der Hechinger Staatsanwaltschaft, auf Nachfrage bestätigt, fanden in Geislingen vor einigen Tagen zwei Durchsuchungen statt. Wie Engel mitteilt, sind die Beamten im Zuge anderer Ermittlungen auf diese Geislinger Spur gestoßen. Ob sich der Verdacht bestätigt und der Fall aufgeklärt wird, werde im Zuge der weiteren Ermittlungen geklärt. Denn, so Markus Engel: „Es wurde nichts eingeräumt.“ Deshalb werde nun weiter ermittelt. Mehr könne er zum derzeitigen Stand nicht sagen.

Den Geislingern sitzt der Schock über die beiden Überfälle im Abstand von nur eineinhalb Jahren noch immer tief. Die Shell-Tankstelle an der Hauptstraße wurde am 6. Februar 2017 kurz vor Schließung um 22 Uhr von zwei maskierten Räubern überfallen, von denen einer im August 2018 zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden ist.

Zweimal mit Waffe bedroht

Nur zwei Wochen nach der Urteilsverkündung erfolgte der zweite Überfall – am 23. August gegen 14.20 Uhr. Das Tragische: Bei beiden Überfallen hatte dieselbe Mitarbeiterin Dienst und war von beiden Räubern mit einer Waffe bedroht worden. Für Tankstellenbetreiber Peter Müller bleibt das Ganze rätselhaft. Nachdem er Anfang der Woche von den Gerüchten über eine Verhaftung gehört hat, rief er die Polizei an. Es wurde ihm mitgeteilt, dass es keine neuen Erkenntnisse gibt.

Vor allem der zweite Überfall passe nicht ins Schema. „Wir fallen total aus der Statistik“, sagt Müller, der diese Rückmeldung von der Shell-Zentrale bekommen hat. Er ist froh, dass bei beiden Überfällen keine Menschen zu Schaden gekommen sind. „Meine Mitarbeiter haben sich richtig verhalten“, betont er. Das sei auch den regelmäßigen Schulungen zu verdanken.

Müller bedauert es sehr, dass seine langjährige Mitarbeiterin dieses Trauma zweimal erleben musste. Nach dem zweiten Überfall war sie drei Monate in Behandlung. Sie habe keine Erinnerung mehr an die Vorgänge und werde nie mehr an der Tankstelle arbeiten können, sagt Müller. Er ist aber zuversichtlich, dass er ihr als Arbeitgeber eine andere Aufgabe finden wird.