Beim Konzert der Musikkapellen Lautlingen und Pfeffingen wird der Marsch zu Ehren des engagierten Blasmusikers uraufgeführt.

Etwas ganz Besonderes wird das anstehende Konzert der Musikkapelle Frohsinn Lautlingen zusammen mit der Musikkapelle Pfeffingen. Denn im Rahmen dieser Konzertveranstaltung wird es eine einzigartige Uraufführung geben. Der Heiko-Peter-Melle-Marsch aus der Feder des Komponisten Adalbert Deuringer aus Herrenberg wird hier das erste Mal erklingen. Logischerweise in Gegenwart des auf unerwartete Weise musikalisch Geehrten.

Der Komponist wollte mit seinem eigens für Melle verfassten Marsch seinen Freund für dessen vielfältige Verdienste besonders um die Blasmusik im Zollernalbkreis ehren.

Das Gemeinschaftskonzert mit der Musikkapelle Pfeffingen am Samstag, 18. Mai, in der Lautlinger Festhalle war schon terminiert, als der Komponist Adalbert Deuringer der Lautlinger Musikkapelle die Noten übermittelte.

Verdienste gewürdigt

Deuringer, geboren in Trillfingen und wohnhaft in Herrenberg, ist bekannt für seine Kompositionen im Blasmusik-Genre und will mit diesem Stück würdigen, was Heiko Peter Melle im Zollernalbkreis und auch weit darüber hinaus ehrenamtlich geleistet hat.

Seien es dessen kommunalpolitische Tätigkeit als Ortschaftsrat in Lautlingen in den 1990er-Jahren, die umfangreiche Tätigkeit als Heimatforscher, die Gründung der Narrenzunft Kübele-Hannes, deren Ehrenzunftmeister er ist, sein Wirken in der katholischen Kirchengemeinde oder seine Arbeit für die Stauffenberg-Gedenkstätte Lautlingen. Gerade sein Heimatort lag und liegt Melle am Herzen. Hier war er 14 Jahre lang ehrenamtlicher Sprecher der Vereinsgemeinschaft.

Besonders aber sein Wirken in der Blasmusik bewegte Komponist Deuringer zu dieser musikalischen Würdigung. Hier war Melle neben anderen Ämtern zehn Jahre erster Vorsitzender der Musikkapelle Lautlingen, in der er auch seit 40 Jahren aktiv musiziert. Lange Jahre war Melle aktiver Musiker in Tailfingen und in Ebingen. Zudem war er Geschäftsführer und seit 2013 Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbandes Zollernalb sowie zwischenzeitlich auch der Vorsitzende des Fachbereiches Medien und Pressesprecher im Blasmusikverband Baden-Württemberg. Er ist auch Mitglied im Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit in der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände.

Für den 85-jährigen Kapellmeister, Komponisten und Musiker Adalbert Deuringer ist natürlich Ehrensache, dass er der Uraufführung beiwohnen wird und an diesem Abend auch die Partitur des Stückes feierlich Heiko Peter Melle überreichen wird. Deuringer selbst leitete 45 Jahre lang Musikkapellen, bildete Jugendliche aus und schuf etwa 500 Musikstücke, die oft einzelnen Musikvereinen direkt „auf den Leib“ geschrieben wurden.

Uraufführung am 18. Mai

Dass der Marsch in Lautlingen uraufgeführt wird, war für den Dirigenten der Musikkapelle Frohsinn, Reiner Hagg, sowie den Vorsitzenden Harald Bantle sonnenklar. Beide haben mit Melle viele Jahre den Verein organisiert und geleitet und sind langjährige Musikkameraden.