Engstlatt Heftiges Gewitter: Hagel beschädigt Autos

Engstlatt / Michael Würz

Über Teile des Landkreises ist am Donnerstagnachmittag ein kurzes, aber heftiges Gewitter gezogen. In Engstlatt hat ein Hagelschauer Autos beschädigt.

Videos zeigen, wie im Bereich der „Alten Tanke“ um etwa 14.30 Uhr große Hagelkörner niedergehen. Offenbar wurden die Gäste von dem heftigen Hagel überrascht, in einem der Videos sind „Aua“-Rufe zu hören. „Es war nur kurz, aber heftig“, schildert einer der Gäste, dessen Auto unter dem Hagel gelitten hat. Auch andere Autos in Engstlatt dürften in Mitleidenschaft gezogen worden sein.