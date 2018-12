Balingen Heavy Christmas

Balingen / Von Lea Irion

Dass Heavy Metal auch mit der adventlichen Vorweihnachtszeit gut kombinierbar ist, haben die Veranstalter von Bang Your Head nun zum zweiten Mal bewiesen. Hunderte Metal-Fans zog es am Samstag in die Balinger Volksbankmesse, um kräftig abzurocken und die Wartezeit auf das eigentliche Festival im kommenden Sommer zu verkürzen.

Nachdem die erste Bang-Your-Head-Weihnachtsfeier im vergangenen Jahr von Erfolg gekrönt war, legte das Team um Festivalmacher Horst Franz noch eine Schippe obendrauf und holte zur zweiten Ausführung der Veranstaltung die Metalband Kissin’ Dynamite quasi als Heimspiel ins Boot. Die jungen Rocker gründeten bereits im Teenageralter ihre Band und legten eine überaus erfolgreiche Karriere hin.

Die Musiker um Frontmann Hannes Braun stellten den Top Act der lautstarken Veranstaltung dar und heizten über 2500 Metalfans ordentlich ein. Andere hochkarätige Bands wie Sinner und Gloryhammer taten es den schwäbischen Rockern gleich und sorgten in der Menge für ausgiebiges Headbanging und leidenschaftliche Luftgitarrensoli.

Die 2001 gegründete schwedische Metalband Bullet galt ebenso als eines der vielen Highlights des Abends. Frontsänger Hell Hofer begeisterte die Metalfans mit seiner rauchigen Stimme und animierte kräftig zum Mitrocken, während Leadgitarrist Alexander Lyrbo durch beeindruckende Soli herausstach. Auch die Bühnenshow war in vielerlei Hinsicht eine Superlative für sich, was die fetzige Musik gekonnt untermalte und die rockige Atmosphäre anfeuerte. Unter den vielen Fans kam die zweite Ausführung der weihnachtlichen Metalsause sehr gut an.

„Bis zum nächsten Bang Your Head ist es noch eine Weile, da stellt diese Veranstaltung eine gute Überbrückung dar“, kommentierte ein junger Metalhead die Veranstaltung.