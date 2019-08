15 Fußballer in Klinik Blitz schlägt auf Sportplatz in Heiligenzimmern ein

Ein Blitzeinschlag hat beim Unwetter am Freitagabend in Heiligenzimmern den Sportplatz getroffen. Dort hat gerade eine Fußballmannschaft trainiert, 15 Sportler wurden zur Überwachung in Krankenhäuser gebracht.