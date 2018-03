Onstmettingen Haus der 1000 Waagen ist geschlossen

Sprichwörtliches in der Sammlung: Der Zeiger dieser Apothekenwaage peilt das Zünglein der Äskulapschlange an. © Foto: Dagmar Stuhrmann

Onstmettingen / Dagmar Stuhrmann

Wegen statischer Probleme muss im „Haus der 1000 Waagen“ ein Träger eingezogen werden. Es ist deshalb geschlossen.

Um das Jahr 1900 herum erbaut, beherbergt die ehemalige Riedschule in Onstmettingen heute eine der bedeutendsten Sammlungen weit und breit. Mehr als 1400 Waagen aus vier Jahrhunderten befinden sich hier unter einem Dach. Das älteste Ausstellungsstück stammt aus dem Jahr 1728. Waagen, wohin man schaut: Babywaagen, Eierwaagen, Butterwasserwaagen, Kohlenwaagen und viele andere – Waagen für jeden Zweck, in allen Größen und Typen, dicht an dicht gedrängt füllen sie die Regale, auf zwei Etagen verteilt. „Es ist alles voll mit Waagen“, sagt Rudi Keinath vom Arbeitskreis Waagen und Gewichte. Daneben gibt‘s noch die Reparaturwerkstatt, das Depot, das Hahn-Archiv, das Jenemann-Archiv.

Gewichtige Sammlung

Besucher finden im „Haus der 1000 Waagen“, wie die Sammlung seit 2016 heißt, eine Ausstellung mit Gewicht – auch im wörtlichen Sinne. Bei einschlägigen Untersuchungen stellte sich heraus, dass es Probleme mit der Statik gibt. Genau in dem Bereich, wo das Gebäude in früheren Zeiten um eine dritte Lehrerwohnung erweitert worden war – dort ist der Fußboden bzw. die Decke der darunterliegenden Räume nicht für große Lasten ausgelegt. Drei Tonnen schwere Stahlträger, die in die Decke eingezogen werden, sollen nun helfen, den Mangel zu beseitigen. Damit soll es auch ein Ende haben mit den Einschränkungen, die mit dem Statikproblem einhergingen. „Wir mussten bislang immer die Besuchergruppen aufteilen“, sagt Fritz Brenner, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Philipp-Matthäus-Hahn-Museums, „weil wir aus Sicherheitsgründen nur in Kleinstgruppen in die früheren Lehrerwohnungen im ersten Stock gehen durften.“ Vor Beginn der Bauarbeiten hieß es für den Arbeitskreis Waagen und Gewichte allerdings ausräumen. Rund 300 Waagen mussten weichen. Ein Teil wurde in den DRK-Raum gebracht, der Rest kam beim Shantychor unter. Nach Abschluss des Umbaus muss alles wieder zurück an seinen angestammten Platz.

Der König staunte

Die Onstmettinger Waagen-Sammlung würdigt nicht nur die Verdienste des Mechanikerpfarrers Philipp Matthäus Hahn, sondern erinnert auch an die Zeit, als es über den gesamten Kreis verteilt 25 Waagenfirmen gab. Um jeden einzelnen Sammlungsgegenstand rankt sich eine Geschichte. Die Torsionswaage beispielsweise, „Monstranz“ genannt, kann man dafür benutzen, das Gewicht eines Namenszugs zu bestimmen. Dafür wird Papier vor und nach dem Unterschreiben gewogen. Der König habe sich dies um 1901 herum bei einem Besuch in Onstmettingen vorführen lassen, erzählt man sich noch heute – und er sei begeistert gewesen.