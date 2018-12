Hechingen Haftstrafe für Vergewaltiger

Hechingen / Daniel Seeburger

Das Amtsgericht Hechingen verurteilte am Donnerstag einen 45-jährigen, in Rumänien geborenen deutschen Staatsbürger aus einer Schlichemtalgemeinde wegen der Vergewaltigung seiner damaligen Ehefrau und vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Die Strafe wurde drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Gleichzeitig muss der Mann 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Einem sogenannten Adhäsionsantrag der Nebenklägerin, unter anderem auf Schadenersatz in Höhe von 5000 Euro, wurde vom Gericht stattgegeben.

Bei der Befragung des Zeugen, der jetzt mit der Geschädigten zusammen ist, wurde es teilweise chaotisch. Da der Mann nur Ungarisch redet, war eine Dolmetscherin zugezogen worden. „Die Übersetzung ist nicht in Ordnung“, erklärte die Vertreterin der Nebenklage. Richter Ernst Wührl erklärte, dass die Dolmetscherin offensichtlich nur von einem Delikt ausging.

Dem Angeklagten wurde zur Last gelegt, seine 38-jährige Ehefrau mehrfach ins Gesicht geschlagen und gewürgt zu haben. Zwei Tag später habe er sie vergewaltigt. „Das stimmt alles nicht“, widersprach der Angeklagte. Er habe seine Frau mit ihrem jetzigen Lebensgefährten, der damals im selben Haus des Ehepaars gelebt hat, überrascht. Sie hätten Händchen gehalten und sich verliebt angeschaut. Er habe die beiden aufgefordert, am anderen Tag das Haus zu verlassen. Die Vergewaltigung stritt der Angeklagte ab.

Ganz anders schilderte die 38-Jährige den Fall. Ein guter Freund des Mitbewohners sei gestorben und er habe geweint. Sie habe versucht, ihn zu trösten. Als ihr Mann dazugekommen sei und das gesehen hat, habe er beide raus gejagt. Sie aber habe sich geweigert zu gehen. Daraufhin habe der Angeklagte sie mehrere Male mit der Handfläche an den Kopf geschlagen und gewürgt. Zwei Tage später sei sie von ihrem damaligen Mann vergewaltigt worden.

Zur Polizei ging die Geschädigte erst vier Wochen später. Ihr Mann habe ihr gesagt, die Polizisten in Deutschland seien Rassisten und könnten Ausländer nicht leiden. Sie habe Angst um ihre zwei Kinder gehabt. Die Staatsanwältin forderte zwei Jahre und acht Monate Haft, der Verteidiger plädierte auf Freispruch. Das Gericht folgte den Argumenten der Staatsanwaltschaft. Richter Wührl wies darauf hin, dass die Frau konstant ausgesagt und keinen Belastungseifer gegenüber dem Angeklagten an den Tag gelegt habe. Bei dieser Aussage-gegen-Aussage-Situation habe die 38-Jährige wahrheitsgemäße Aussagen gemacht.