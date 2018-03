Zillhausen Häuser sollen abgerissen werden

Zillhausen / Nicole Leukhardt

Björn Gruner ist sauer. Der Zillhausener Ortsvorsteher ärgert sich über den Anblick zweier alter Gebäude direkt an der Durchfahrtsstraße. Sie sind schon lange unbewohnt und wahrlich keine Aushängeschilder mehr für den kleinen Ort, der sich seit Jahren mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm herausputzt. Die Fassaden bröckeln, die Fenster sind blind, die Natur beginnt, sich die Bauwerke zurück zu erobern.

Doch dem Ortsvorsteher sind die Hände gebunden, denn die Häuser in der Hochholzstraße gehören der Stadt. „Der Abbruch wurde uns vor mehr als zwei Jahren versprochen“, resümierte Björn Gruner am Dienstagabend in der Sitzung des Ortschaftsrats.

Und nicht nur ihn ärgern die maroden Häuser: Ein Zillhausener Bürger schrieb „Diese zwei Häuser gehören der Stadt“ auf eine Holztafel und brachte sie an den Gebäuden an. Wohl, um Vorbeifahrenden deutlich zu machen, dass die Ortschaftsverwaltung die beiden Häuser nicht absichtlich stehen lässt und ihren Zustand ignoriert.

Weil Gruner seine Ortschaftsräte in den vergangenen zwei Jahren immer wieder vertrösten musste, hatte er für die Sitzung am Dienstag Sabine Stengel, die Chefin vom Stadtplanungsamt, eingeladen. Er erhoffte sich, von der Fachfrau eine Erklärung für die Verzögerung zu bekommen. Die war jedoch erkrankt und sagte ihr Kommen am Morgen des Sitzungstages ab. „Und einen Ersatz konnte man uns auch nicht schicken“, erklärte Gruner. „Ich finde dieses Vorgehen mehr als unglücklich“, formulierte er seinen Ärger, als er dem Gremium von der geänderten Tagesordnung berichten musste.

Und nicht nur die Tatsache, dass die Ortschaftsverwaltung seit zwei Jahren auf den Abriss der Gebäude warten muss, sorgt für Unmut unter den Räten. „An einem der beiden Häuser hängt auch noch ein Zigarettenautomat“, sagte Dieter Schneider. Grundsätzlich finde er, an städtischen Gebäuden hätten Zigarettenautomaten nichts verloren. „Die Stadt sollte doch ein Vorbild sein“, erklärte er. „Die Häuser verfallen, aber das Geld für die Automaten wird gern genommen“, fügte er an.

Die Stadtverwaltung möchte nun jedoch einen Knopf an die Sache machen. Das Ortschaftsratsgremium hatte deswegen die Vergabe der Abbrucharbeiten zur Abstimmung auf dem Tisch. „Die Formulierung ist mir zu schwammig“, sagte Martina Henle. Denn ein Datum für den Abriss war nicht vorgegeben. „Es heißt nur im Frühjahr des Jahres“, erklärte Björn Gruner mit Blick in die Unterlagen der Stadtverwaltung. „Wir hoffen also, dass es bis zum Sommeranfang endgültig erledigt ist“, fügte er mit einem Schmunzeln an.

Rücken Bagger bald an?

Warum der Abriss beider Gebäude nicht längst über die Bühne gegangen ist? Rathaussprecher Jürgen Luppold begab sich am Mittwoch innerhalb der Stadtverwaltung auf Ursachenforschung, konnte die Frage aber nicht abschließend mit den Verantwortlichen klären.

Björn Gruner indes hofft, dass nach dem einstimmigen Ja seiner Räte zur Vergabe der Abrissarbeiten für gut 50 000 Euro nun tatsächlich auch bald der Bagger anrückt.

Denn mit einem großen Dorffest am 14. und 15. Juli will Zillhausen seine Ortsverschönerung gebührend feiern. Und das möglichst ganz ohne abbruchreife Altlasten.