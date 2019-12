Sechs Kinder an der Lauwasenschule fühlten sich am Donnerstagmittag nicht wohl und mussten sich übergeben. Schulleiter Markus Frank setzte daraufhin einen Notruf an die Leitstelle ab. Damit wurde ein Großeinsatz des DRKs ausgelöst. Wie sich später heraus stellte, gab es allerdings keinen Grund zu größerer Besorgnis.