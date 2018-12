Schömberg Großeinsatz der Feuerwehr bei Brand von Lagerhalle

Gegen 6 / Benno Schlagenhauf

Feuerwehren aus vier Gemeinden, sowie die Führungsgruppe Oberes Schlichemtal rückten am Freitagmorgen nach Schömberg aus. In einer Lagerhalle war ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 6.30 Uhr ging am Freitagmorgen bei der Schömberger Feuerwehr der Alarm ein, dass eine Lagerhalle beim Wertstoffzentrum brenne. „Bei der Alarmierung hatte ich zuerst gedacht, dass das der kleine Schuppen direkt beim Wertstoffzentrum ist“, erklärte Einsatzleiter Armin Müller von der Schömberger Feuerwehr.

Einsatz größer als erwartet

Im dortigen Industriegebiet angekommen, stellten die Einsatzkräfte jedoch fest, dass auf sie mehr als lediglich ein Schuppenbrand wartete: Es brannte die große Lagerhalle einer benachbarten Firma.

„Als wir eintrafen war der Nebenraum, in dem das Feuer ausgebrochen war, schon sehr stark verraucht“, erklärt Müller. „Eine Minute später zündete das Feuer durch und wir hatten einen offenen Dachstuhlbrand.“

Unterstützung von den Nachbarwehren

Neben der Schömberger Feuerwehr rückten auch die Abteilung aus Schörzingen, die Balinger Feuerwehr mit ihrer Drehleiter sowie die Dotternhausener Wehr und die Führungsgruppe Oberes Schlichemtal aus.

Insgesamt waren 76 Feuerwehrleute im Einsatz, die den Brand, der sich in einem Nebenraum der Lagerhalle entzündet hatte, von allen Seiten bekämpften. „Zwei Trupps haben unter Atemschutz den Innenangriff übernommen, parallel wurde von zwei Seiten von außen sowie über die Drehleiter von oben gelöscht“, erklärt Müller.

Auch Bauhof im Einsatz

Auch das Rote Kreuz, die Polizei sowie der Bauhof, der das gefrierende Löschwasser mit Salz abstreute, um der Feuerwehr ein rutschfestes Arbeiten zu ermöglichen, waren im Einsatz. Bürgermeister Karl-Josef Sprenger sowie Kreisbrandmeister Stefan Hermann verschafften sich ebenfalls ein Bild der Lage.

Weil der Firmeninhaber auch schnell an Ort und Stelle war, konnte er den Einsatzkräften das große Rolltor öffnen, so dass diese leichter ins Innere des Gebäudes gelangen konnten. In der Halle waren verschiedene Geräte, sowie ein Wohnwagen abgestellt – darin auch Gasflaschen. „Das sorgt natürlich für zusätzliche Gefahr“, erläutert Armin Müller.

Doch es konnte erfolgreich verhindert werden, dass der Brand vom Nebenraum auf den Hauptteil der Halle überspringt. Der Nebenraum selbst war laut Einsatzleiter Müller weitestgehend leer: „Er wurde gerade ausgebaut.“ Die Flammen fanden ihre Nahrung in der Holzverkleidung und im Dämmmaterial.

Brandursache und Schadenshöhe sind bislang unbekannt.