Einer der Gründungsväter von Verdi war Salvatore Bertolino. Aus beruflichen Gründen musste er die gewerkschaftliche Organisationsstruktur verlassen. Jetzt ist Bertolino Vorsitzender der Seniorengruppe und der Aktiven. Der bisherige Vorsitzende René Rönisch aus Balingen hatte das Amt aus privaten Gründen zur Verfügung gestellt, wird sich aber weiterhin als Beisitzer engagieren. Seit 2007 gehört er dem Vorstand an, im Frühjahr 2014 war er zum Vorsitzenden gewählt worden.

Die Gewerkschaft für alle Beschäftigten und Senioren im öffentlichen Dienst (außer Polizei und Lehrer) und im Dienstleistungsbereich sieht im Zollernalbkreis Wachstumspotential. Diesen Menschen den Mehrwert einer gewerkschaftlichen Mitgliedschaft aufzuzeigen, wird ihrer Meinung nach die Herausforderung der nächsten Zeit sein. Gute Tarifverträge, die eine faire Entlohnung regeln, Urlaub, Wochenarbeitszeit und vieles mehr sollen durch eine mitgliederstarke Gewerkschaft durchgesetzt, Tarifverträge in Betrieben und Verwaltungen durch engagierte Personalräte und Betriebsräte umgesetzt und überprüft werden.

Ein Mal im Jahr soll für Azubis eine Infoveranstaltung angeboten werden. Für Neumitglieder soll es jährlich ein Fest geben. Am 24. Juli um 18 Uhr findet in den Räumen der IG-Metall in Laufen eine Versammlung mit Andrea Schiele vom DGB statt: Thema ist: „Rechtspopulismus und die Stellung der Frau“. Dass die gewerkschaftlichen Feier- und Gedenktage im Zollernalbkreis wieder belebt werden, ist für Salvatore Bertolino eine Herzenssache.