Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat auf Nachfrage unserer Zeitung bekannt gegeben, dass es sich bei der Gewalttat im Ebinger Spitalhof in der Nacht von Samstag auf Sonntag um einen Streit zwischen zwei Männern gehandelt hat. Die Auseinandersetzung nahm ihren Anfang in einer Gaststätte und wurde im Außenbereich fortgesetzt. Dabei wurde einer der zwei Männer durch zwei Messerstiche in den Bauch so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebte und schließlich am Montagmorgen seinen Verletzungen erlag.

Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilt, wurde der Tatverdächtige festgenommen und noch am Sonntagabend dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen zu den genauen Umständen der Tat und dem Motiv weiter an. Weitere Informationen sollen im Laufe des Montags folgen.