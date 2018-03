Balingen Gesundheitstage: Informationen aus erster Hand

Balingen / Jasmin Alber

Bei den Gesundheitstagen am 24. und 25. Februar in der Volksbankmesse können Besucher mit Experten in Dialog treten.

Gesundheit, Medizin und Pflege – das sind drei Themen, die allgegenwärtig sind, stellte Bürgermeister Reinhold Schäfer anlässlich der Gesundheitstage „Fit & Gesund“ fest. Genau diese Themen stehen auch im Fokus der Messe, die am 24. und 25. Februar in der Volksbankmesse stattfindet. Die Gesundheitstage Balingen finden in diesem Jahr bereits zum neunten Mal statt, über 75 Aussteller präsentieren sich und ihre Leistungen.

Martin Kiesling vom Allgäu-Eventzentrum, der gemeinsam mit Stefan Rimmele die Gesundheitstage organisiert, freut sich: „Die Messe ist mit jährlich rund 5000 Besuchern ein echter Publikumsmagnet.“ Ihnen ist wichtig, den Besuchern eine hochwertige Ausstellerstruktur zu bieten. Denn das Messepublikum ist bunt gemischt – so ist für junge Familien ebenso etwas im Angebot wie für Senioren. Aktuelle Themen werden in Podiumsdiskussionen und Vorträgen behandelt.

Dass Kliniken nicht nur Anlaufstelle bei akuten Krankheitsfällen, sondern auch in der Prävention tätig sind, stellte Dr. Gerhard Hinger, Geschäftsführer des Zollernalb Klinikums, heraus. Deshalb gibt es auf der Messe Einblicke in die Präventionsarbeit und die Stationen. So wird beispielsweise eine Mini-Intensivstation aufgebaut. Außerdem werden neben Fachärzten und einer Diabetesberaterin außerdem Diätassistentinnen vor Ort sein, ergänzte Beate Fleiner.

Auf den direkten Dialog setzt auch die Acura-Klinik. „Einfach ansprechen“, laute die Devise, so Ina Herter-Folcan, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Truchtelfinger Klinik zuständig ist. Am Stand wird zudem das Leistungsspektrum der Einrichtung vorgestellt, zu dem unter anderem eine 24-Stunden-Ambulanz sowie eine angegliederte Rehabilitationsklinik gehören.

Eine andere Art der Gesundheit, nämlich die psychische, steht im Fokus der AOK. „Wir haben den Wunsch, für dieses Thema zu sensibilisieren“, erklärte Dr. Ute Streicher, Leiterin des AOK-Gesundheitszentrums in Balingen. Vorgestellt werden spezielle Präventionsprogramme, die helfen sollen, nicht in die Abwärtsspirale zu geraten. Psychosomatische Störungen werden zudem auf der Expertenbühne thematisiert, ergänzte Kiesling.

Durch den demografischen Wandel steigt auch die Zahl der Pflegebedürftigen, weiß Heide Rath vom Pflegestützpunkt Zollernalbkreis. Sie und ihr Team beantworten auf der Messe Fragen zum Thema Pflege und Leben im Alter. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem Thema „Sehen im Alter“, für das der Pflegestützpunkt mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband kooperiert. Besucher können mit Spezialbrillen selbst erleben, wie verschiedene Augenerkrankungen die Betroffenen im Alltag einschränken.

Der DRK-Kreisverband präsentiert sich und seine Arbeit, zu der verschiedene Angebote für alle Altersgruppen gehören. Außerdem wird das Thema Erste Hilfe in den Fokus gerückt, sagte Kreissozialleiterin Nathalie Hahn. Infos hierzu gibt es auch bei einer Podiumsdiskussion zu diesem Thema, bei der unter anderem eine Juristin über mögliche Konsequenzen unterlassener Hilfeleistung oder der Behinderung von Rettungskräften aufklärt.

Die Gesundheitstage Balingen „Fit & Gesund“ finden statt am 24. und 25. Februar in der Volksbankmesse. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Für Kinderbetreuung, Speisen und Getränke ist gesorgt.