Balingen Geschirr wirft eine Frage auf

Balingen / Silke Thiercy

Was ist wirklich wichtig? Der Kulturbahnhof holt das weltweite Projekt Unbezahlbar nach Balingen.

Bethlehem, Quito, Shenzen, Mumbai oder Barcelona: In all diesen Städten hat Johannes Volkmann schon seinen Tisch installiert. Nun holt der Kulturbahnhof das weltweite Projekt nach Balingen. Ab heute, 17. Dezember, steht in der Wartehalle eine lange Tafel. Darauf liegen Teller und Besteck, alles in weißes Papier verpackt. Und die eine Frage, die es zu beantworten gilt: „Was ist für Sie unbezahlbar?“

Seit zehn Jahren deckt Volkmann immer wieder seine Tafel. Legt rote Stifte neben die Teller und bittet die Menschen um Antworten. Tausende Menschen in Deutschland, Spanien, Irland und Israel, Palästina, Ägypten und Indien, Ecuador oder China haben so schon ihre Gedanken zu Papier gebracht.

Das Projekt entstand 2008. Volkmann war empört über die einseitige Diskussion. „Ich fragte mich: Warum überwiegt die Gier nach Geld mehr als die nach einem sinnvollen, menschlichen Leben? Warum ist es uns nicht möglich, ein Leben auf Erden zu kreieren, das den Menschen mit seinen Fähigkeiten ins Zentrum setzt, mit seinen Möglichkeiten der Selbstbestimmung als Basis für ein Gemeinwohl? Es geht um die Frage: Wie wollen wir leben?“ Die ungedeckte Tafel als Sinnbild inspiriert die Menschen rund um den Globus zu Antworten, die so unterschiedlich sind, wie jene, die sich den kurzen Moment Zeit nahmen, um aufzuschreiben, was für sie persönlich unbezahlbar ist. Ein Lächeln, als Schwuler akzeptiert werden, Bildung. Wasser, Freunde, Musik. Liebe. Lasagne. Die Statements von Prominenten ließ Volkmann als Stempel herstellen.

„Die Freiheit“, sagte der Ministerpräsident Palästinas, Dr. Salan Fayyad. Für Dr. Victor Batarseh, Bürgermeister von Bethlehem, ist das Gelächter eines Kindes, Freiheit, Liebe, Gleichheit, Frieden, gute Gesundheit, Glaube, Hoffnung, Opfern und Loyalität unbezahlbar. Der ehemalige Bundespräsident Dr. Horst Köhler hält das Glück, geliebt zu werden und lieben zu können für unbezahlbar.

Gospelchor Bisingen tritt auf

Das Kulturbahnhof-Team hat sich als Aktionszeitraum bewusst für die letzte Woche vor Weihnachten entschieden und will den Besuchern die Möglichkeit bieten, inmitten der Hektik und des Konsumwahns einen Moment inne zu halten. Ab heute wird es jeweils um 18 Uhr ein viertelstündiges Begleitprogramm geben.

Zum Start des Projekts treten Michaela Sommer und Julia Völter mit Mitgliedern des Gospelchors Bisingen auf. Am Dienstag spielt das Akkordeonorchester, am Mittwoch kommt Märchenerzählerin Sigrid Maute und am Donnerstag Mitglieder des Posaunenchors.

Nach einer Woche wird die Tafel abgeräumt. Die Gedanken bleiben aber erhalten und werden später zu einer Collage zusammengefügt, die in den Räumen des Bahnhofs ausgestellt wird.