Das Technische Gymnasium Balingen verabschiedete seine Abiturienten.

Mit einem bunten Programm bis nach Mitternacht ging vergangenen Freitag die Abifeier des TG in der Stadthalle Balingen über die Bühne. Insgesamt haben 106 Schülerinnen und Schüler aus den vier Profilfächern Gestaltungs- und Medientechnik, Informationstechnik, Mechatronik und Umwelttechnik die allgemeine Hochschulreife erworben. Beachtlich ist dabei der Gesamtnotenschnitt von 2,2. Zum Vergleich: 2018 betrug der Landesdurchschnitt 2,4 bei den allgemeinbildenden und 2,5 bei den beruflichen Gymnasien. Zwei TG-Schüler schafften die Traumnote 1,0: Kevin Sieger und Lena Haigis.

Stolz auf die Abiturienten zeigte sich dann auch der Schulleiter der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen Eugen Straubinger in seiner Festrede. „Sie sind ein Abi­turjahrgang, der trotz der räumlichen Distanz zwischen dem Technischen Gymnasium und der Schulleitung immer präsent war, ist – und wohl noch lange sein wird. Ein starker Jahrgang mit fünf Klassen, welchem ich unabhängig von ihrem Profilfach die Hochschulreife im wahrsten Sinne des Wortes attestieren kann. Dies spiegelt sich nicht nur in der Leistungsstärke Ihres Jahrgangs wider, sondern besonders in Ihrem Engagement für Mitschüler und unsere Schule.“

Echt gut: PMHS-Honig

In besonderer Weise habe sich dieses Engagement anlässlich der „Fridays for Future“-Bewegung gezeigt, so Straubinger. Als im März eine Klimaschutz-Demonstration in Balingen stattfand, traten einige TG-Schüler mit der Bitte um Freistellung an die Schulleitung heran. Im Gegensatz zu anderen Schulen im Kreis wurde diese an der PMH-Schule nicht gewährt. Eugen Straubinger kam nun in seiner Abiturrede darauf zurück. „Ich habe als Schulleiter der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule darauf verwiesen, dass die Schulbesuchsverordnung für alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule an erster Stelle stünde.“ Von den Reaktionen der Schüler sei er dann „zugegebenermaßen überrascht“ gewesen, bekannte Straubinger. Statt zu schimpfen oder Vorwürfe zu erheben, sei sachlich diskutiert und gemeinsam die Idee eines Aktionstages am TG zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit entwickelt worden: des „Monday for Future“ am 18. März.

Immer noch beeindruckt wollte Schulleiter Straubinger in seiner Rede „federführend drei außergewöhnliche Abiturienten nennen – Kevin Sieger, Antonio Schmusch und Katja Gerhardt“. Diese Drei sollten später einen von der Schule neu gestifteten Sonderpreis erhalten: für besonderes ehrenamtliches Engagement. Dass dieses Engagement Früchte trägt, machte Straubinger an konkreten Beispielen deutlich. „Von nun an wird es in jedem Schuljahr einen Umwelttag an unserer Schule geben, an welchem sich die Schülerinnen und Schüler mit Nachhaltigkeit im Schulleben beschäftigen.“ Unter anderem würden Plastikverpackungen reduziert, Blumenwiesen angelegt und Bienenstöcke aufgestellt. „Meine Damen und Herren, wir werden zukünftig unseren eigenen Bienenhonig herstellen, den PMHS-Honig.“

Schulleiter ist beeindruckt

Jeweils im Anschluss an die Programmpunkte der fünf TG-Klassen wurden von Schulleiter Eugen Straubinger, dem TG-Abteilungsleiter Bertram Eydner und den Klassenlehrern die Zeugnisse, Preise und Belobigungen überreicht. Den Abschluss des Abends bildete die Verleihung der Sonderpreise für herausragende Leistungen in verschiedenen Fächern beziehungsweise verschiedenen Schulbereichen.