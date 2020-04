Er hat (internistisch) untersucht, geimpft, Medikamente verschrieben. Er war in Hessen in einer privaten Praxis angestellt und arbeitete in Baiersbronn in einer neurologischen Klinik. Allein, der 36-jährige aus Balingen stammende Mann war gar kein Arzt. Nun muss der Betrüger für drei Jahre und zwei Monate hinter Gitter.