Es war von Täuschung und dem Wählerwillen die Rede: Der Rosenfelder Gemeinderat lehnt einen Verzicht Erik Willes auf sein Amt ab.

Am 26. Mai haben die Rosenfelder Erik Wille, der für die AfD angetreten ist, mit 995 Stimmen in den Rosenfelder Gemeinderat gewählt. Und dieses Amt muss der gebürtige Täbinger, der in Leidringen lebt, nun auch antreten – so ist es der Wille seiner Ratskollegen.

Nachdem Bürgermeister Thomas Miller das neue Gremium mit sieben neuen Köpfen per Handschlag verpflichtet hatte, nahm Erik Wille kurz Platz und musste dann aber wegen Befangenheit schon wieder vom Ratstisch abrücken.

Der Ratsrunde lag sein Antrag auf Feststellung eines wichtigen Grunds nach Paragraf 16 der Gemeindeordnung bezüglich der Ablehnung der ehrenamtlichen Tätigkeit zur Abstimmung vor.

Wie Bürgermeister Thomas Miller ausführte, bezieht sich Wille in seinem Antrag auf den Punkt 7. Darin geht es um eine mögliche Einschränkung der Fürsorge für seine Familie aufgrund seiner ehrenamtlichen Tätigkeit.

Ähnlicher Fall in Tuttlingen

Dabei sei die Zahl der minderjährigen Kinder ausschlaggebend. „Wir haben uns die Kommentare in der Rechtsprechung dazu angeschaut und schlagen vor, dass wie den Grund anerkennen, da Erik Wille drei minderjährige Kinder hat“, argumentierte Miller. Zumal er als Kreisrat auch gewählt ist. Miller verwies noch auf einen ähnlich gelagerten Fall in Tuttlingen.

Der Bürgermeister hatte die Rechnung aber ohne seine Ratskollegen gemacht. Klaus May, Sprecher der Unabhängigen Wählergemeinschaft, erinnerte daran, dass jeder, der sich um ein Mandat bewirbt, eine Zustimmungserklärung unterschrieben hat. Das Wahlergebnis sei ein Votum der Bürger und ein Stück weit heilig. May fand aber noch deutlichere Worte: „Ein Wahlergebnis ist kein Wunschkonzert.“

Was die Fürsorge für die Familie betrifft, sah er keinen Grund das Amt abzulehnen. „Viele von uns haben auch drei oder mehr Kinder“, betonte er. Aus diesem Grund sei kein Hinderungsgrund gegeben. „Wir denken, dass Erik Wille ins Gremium gehört“, stellte er klar.

Auch die Liste der Freien Wähler, für die Horst Lehmann das Wort ergriff, argumentierte ähnlich. Es habe sich seit der Wahl an der familiären und beruflichen Situation von Erik Wille nichts geändert“, so Lehmann.

Erik Wille habe einen Wahlauftrag bekommen, den er erfüllen müsse. Der Gemeinderat habe auch von Seiten der Bürger viele Rückmeldungen erhalten. „Alle, die sich an mich gewandt haben, sagen, dass Erik Wille das Amt antreten muss“, erklärte Lehmann.

„Das riecht nach Wählertäuschung“

„Als ich vor 15 Jahren angetreten bin, hatte ich auch vier minderjährige Kinder“, meldete sich Luise Lohrmann zu Wort. Auch sie zeigte keinerlei Verständnis für den Antrag Willes: „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass er den Wählerwillen so mit Füßen tritt.“

Ihr Ratskollege Rolf Kotz vertrat die Meinung, dass man den Einzelfall sehen müsse und sich nicht an Tuttlingen orientiere dürfe. „Das riecht für mich nach Wählertäuschung“, stellte der Verwaltungsfachmann und scheidende Heiligenzimmerner Ortsvorsteher fest.

Einzig Hans Leidig stellte sich hinter den Verwaltungsvorschlag, weil dieser formal richtig und damit nicht anfechtbar sei.

Hans Leidig und Thomas Miller waren dann auch die Einzigen, die für den Empfehlungsvorschlag der Verwaltung stimmten.

Was sagt Erik Wille?

Erik Wille nahm nach diesem Beschluss wieder auf seinem Stuhl Platz. Auf Nachfrage fasste er sich kurz. Er werde das Amt annehmen. „Ich muss ja“, stellte er fest. Denn er wolle weder seinen Wohnsitz wechseln noch aus der AfD austreten. „Und eigentlich mache ich es ja gerne“, rutschte es ihm noch raus.

