Tailfingen Gelungener Start der Selbsthilfegruppe für ADHS

Tailfingen / SWP

„Herzlich Willkommen“ sprang dem Besucher im evangelischen Gemeindezentrum Stiegel auf einem selbstgestalteten Plakat ins Auge. Gemeint waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ersten regulären Treffens der neu gegründeten - Selbsthilfegruppe „AD(H)S-ZAK Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit AD(H)S im Zollern­albkreis“. Nach und nach füllte sich der Raum, mehr als zehn Teilnehmer waren anwesend. In einer kurzen Vorstellungsrunde konnten sich alle Beteiligten kennenlernen und ihre persönliche Geschichte in einem vertrauensvollen und sicheren Rahmen erzählen.

Die Atmosphäre war entspannt und der Abend zeigte, dass alle Anwesenden froh über die Austauschmöglichkeit waren. Die Gesprächsthemen waren sehr vielfältig und es kristallisierte sich bereits heraus, dass auch in Zukunft der Gesprächsstoff in der Runde sicherlich nicht ausgehen wird. Es war ein gelungener Start!

Geplant ist, dass in Zukunft die monatlichen Treffen ein Wechsel von Gesprächs-, Themen- und Vortragsabenden sein sollen.

Somit erhalten die anwesenden Eltern neben dem Erfahrungsaustausch auch die Möglichkeit, Informationen und Ratschläge von Fachleuten aus erster Hand zu erhalten. Ebenso kann die Selbsthilfegruppe als Regionalgruppe des ADHS Deutschland e.V. auf vielfältige Informations- und Unterstützungsangebote zurückgreifen. Die Gruppe heißt neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer jederzeit gerne Willkommen. Nähere Auskünfte erteilt Nicole Schmidt, Regionalgruppenleiterin Zollernalb unter der Nummer: 01522/5699126 oder per Mail: info@adhs-zak.de. Nach den Sommerferien geht es am 18. September weiter – immer am 3. Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Stiegel in der Gärtnerstraße 8 in Tailfingen.