In der integrativen Kindertageseinrichtung Leo in Truchtelfingen werden Kinder mit und ohne Behinderung betreut. Die Kita ging den Weg der Inklusion in die entgegengesetzte Richtung.

Früher, vor über 30 Jahren, war die Kita Leo in Truchtelfingen ein Schulkindergarten für Kinder mit Behinderung – strikt getrennt in Gruppen für körperlich, geistig und sprachlich behinderte Kinder. Heidi Pokorny leitet die Kita seit 1987. Sie und ihre Kolleginnen haben sich vor 20 Jahren etwas getraut, das vom Schulamt so nicht gewünscht war: Sie haben die strikt getrennten Gruppen gemischt. „Es war einfach sinnvoll“, erklärt Pokorny ihren Entschluss.

Die individuelle Förderung stand dabei immer im Vordergrund, betont Ute Bitzer, die seit 29 Jahren in der Kita tätig ist. Und der Vorstoß des Teams führte zu einem Konzept, das bis dato einzigartig in Albstadt ist. Mittlerweile werden Kinder mit und ohne Behinderung hier betreut – und das schon seit über zehn Jahren.

Pokorny sieht die Kita allerdings als integrativ und nicht als inklusiv. Integrativ bedeutet, erklärt sie, neue Kinder in eine Gruppe beziehungsweise in ein bestehendes System aufzunehmen. Inklusiv beinhaltet hingegen stets ein Sonderstellungsmerkmal.

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg schreibt der Inklusion jedoch mehr Bedeutung zu. Konkret heißt es da: „Integration bedeutet das Hinnehmen einer Person in ein bestehendes System, ohne das System zu verändern. Inklusion bedeutet auch im Kontext Kindertageseinrichtung, das System so zu verändern, dass das Recht auf Erziehung, Bildung und Betreuung für alle Kinder umgesetzt wird.“

94 Kinder sind im „Leo“

Eine Systemveränderung war für die Kita Leo allerdings nicht notwendig. Spezielle Inklusionsassistenten, die an Regelkindergärten oder Regelschulen eingesetzt werden, sobald ein Kind mit Behinderung hinzu kommt, wird in der Kita Leo nicht gebraucht. Alle Erzieherinnen haben spezielle Aus- und Weiterbildungen.

Und eben das ist das Besondere an der Kita in Truchtelfingen: Sie ging den Weg der Inklusion in die entgegengesetzte Richtung. Sie integrierte keine Kinder mit Behinderung, sondern jene ohne. 94 Kinder besuchen derzeit die Kita, 40 davon haben keine Behinderung.

Und davon können alle nur profitieren, sagt Jana Fünfer, die seit 2009 dort beschäftigt ist. Ihre Kinder, beide ohne Behinderung, wurden ebenfalls hier betreut. Ihre damals einjährige Tochter war gar das erste Kind ohne Behinderung in der Kita Leo. „Meine Tochter hat keine Berührungsängste“, betont Fünfer. Eine Hemmschwelle zu Menschen mit Behinderung könne sich so gar nicht erst entwickeln, sind sich die Erzieherinnen einig.

Doch der Weg zu einem integrativen Kindergarten war schwer. Die gemischten Gruppen voll zu kriegen war keineswegs einfach. Zu groß die Bedenken der Eltern, ihr Kind bekäme nicht die nötige Aufmerksamkeit, ginge es mit Kindern mit Behinderung in eine Gruppe.

Doch, so ist sich Jana Fünfer sicher, in einem Regelkindergarten könne ein Kind deutlich schneller „untergehen“. Die offenen Strukturen bedeuten offene Räume und mehr Entscheidungsspielraum für die Kinder. Und genau das könnte einigen Probleme bereiten, sagt Beate Erhardt, die seit etwa 27 Jahren Teil des Teams ist. „Zu uns kommen oft Kinder, die im Regelkindergarten nicht zurecht gekommen sind“, sagt Erhardt.

Diese offenen Strukturen seien es auch, die der tatsächlichen Integration im Wege stehen könnten, betonen Ute Bitzer und Jana Fünfer. Mit ihrer Meinung halten sie keineswegs hinterm Berg: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kindergärten mit offenen Strukturen jemals integrativ werden.“ Die Kindergärten könnten zwar durchaus inklusiv arbeiten. Schwierig werde es hingegen, integrativ zu sein. Inklusionsmodelle wollen die Leo-Erzieherinnen aber keinesfalls abwerten, betonen sie.

Und der Frust über weitverbreitete gesellschaftliche Ansichten und über Probleme auf politischer Ebene lässt nicht lange auf sich warten. Als „Basteltanten“ werden Erzieherinnen gerne abgetan, ärgern sich die Kolleginnen. Doch wie groß die Anforderungen sind, wie belastend der Job sein kann, das sehe kaum einer.

40 haben keine Behinderung

„Wir kommen teilweise an unsere Grenzen“, sagt Bitzer – persönlich wie auch räumlich. Und es ist wie so oft: Es fehlt am Geld. Es wird Inklusion gefordert, doch die nötige finanzielle Anerkennung von Seiten des Landes bleibt aus, betont Pokorny. Dass das Gehalt für soziale Berufe gering ist, ist hinlänglich bekannt. Es mangelt somit auch an Anreizen für den Nachwuchs, zumal die drei- bis vierjährige Ausbildung rein schulisch ist und somit auch nicht bezahlt wird.

An Freiwilligen, die ein soziales Jahr absolvieren, fehlt es auch. Die 18 Plätze, die die Kita dieses Jahr zur Verfügung stellt, sind noch längst nicht besetzt, sagt Pokorny. Die Bereitschaft für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich geringer geworden, beklagt die Kitaleiterin. Dabei sind solche Einrichtungen auf die ehrenamtliche Hilfe durchaus angewiesen. Praktikanten seien oft sehr erfrischend für die Gruppen. Sie geben andere Impulse, ihre jugendliche Unbedarftheit sei eine große Bereicherung.

Doch trotz Stagnierung gibt es sie, die Freiwilligen: Marie-Christin Czernock, Rebecca Conzelmann und Jonas Hauser, alle 19 Jahre alt, haben vergangenes Jahr die Schule beendet und ein FSJ bei der Kita Leo begonnen. Die Beweggründe sind unterschiedlich, die Meinungen über die Kita aber gleich: Hier herrsche ein wunderbares Klima, das auf die Gesellschaft übertragen werden sollte. Es sollte mehr für Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen getan werden, vor allem aber für behinderte Menschen, sagt Rebecca. Das bedeutet eben auch, eine homogene Mischung an Schulen beispielsweise. „Hier bei uns funktioniert die Integration, sagt Bitzer. „Doch sobald die Kinder in die Schule kommen, ist das vorbei.“

Und in der Tat, weder Rebecca, noch Jonas sind während ihrer Schulzeit je mit behinderten Menschen in Kontakt gekommen. Anders ist das bei Marie-Christin. Sie hat einen Bruder mit Behinderung. Sie spricht aus Erfahrung: Eine Behinderung bedeutet nach wie vor soziale Ausgrenzung. Die gesellschaftliche Sensibilisierung beginne im Kindesalter, in Gruppen, wie es sie in der Kita Leo gibt – darin sind sich alle im Team einig. Denn hier, betont Pokorny, ist es normal, anders zu sein.