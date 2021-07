Der Geislinger Bauhofleiter Andreas Hoch ist krisenerfahren. Er war 2008 bei der Hochwasserflut im Killertal in Hechingen als Feuerwehrmann im Einsatz. „Das war schon schlimm“, sagt er. Allerdings nicht vergleichbar mit dem, was Er und sein Helferteam derzeit in Bad Neuenahr in Rheinland Pfalz erlebt.