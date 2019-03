Zollernalbkreis Gefühlter Frühling lockt die Menschen ins Freie

Zollernalbkreis / Karl-Heinz Jetter

War der Januar in diesem Jahr zu kalt, zu nass und zu dunkel – so war der Februar viel zu warm, viel zu trocken und brachte einen Rekord an Sonnenschein.

Zur Einordnung: Normal (durchschnittlich) ist es im Zollernalbkreis im Februar 0,8 Grad warm, es fallen 46 Liter Niederschlag und es gibt 98,6 Stunden Sonnenschein. Durchschnittlich gibt es auch 19 Frosttage und elf Tage mit geschlossener Schneedecke. In diesem Jahr kann der Februar eine Mitteltemperatur von plus 4,2 Grad vorweisen und blieb damit um 3,4 Grad über dem langjährigen Mittel. Es gab zwar 20 Frosttage, aber nur vier Tage mit einer geschlossenen Schneedecke.

Beim Niederschlag geizte der Februar wie im Vorjahr wieder. Mit 20,1 Litern pro Quadratmetern wurde das Niederschlagssoll nur zu 44 Prozent erfüllt. Aber beim Sonnenschein gab es mit 183,9 Stunden einen neuen Sonnenscheinrekord mit einem Plus von 85,3 Stunden gegenüber dem durchschnittlichen Sonnenscheinwert im Februar. Bisher hatte diesen Rekord der Februar von 2008 mit 176,2 Stunden inne.

Es fehlt der Niederschlag

Der Februar begann mit Regen und trübem Wetter. Nach dem 2. Februar ging der Regen in Schnee über und es wurde kälter. Am 5. Februar war dann auch der kälteste Tag im Monat. Minus 7,7 Grad in der Luft und minus 8,8 Grad am Boden zeigten die Thermometer an und es lag an der Messstation eine dünne Schneedecke von zwei Zentimeter Mächtigkeit. Nicht zu vergleichen mit der Schneedecke auf den Höhen der Alb. Die letzten Schneereste an der Station verschwanden am 9. Februar, danach kam Wind bis in Sturmstärke auf, und es gab auch einen kräftigen Regenguss dazu. Der Regenmesser zeigte 8,3 Liter Niederschlag am Morgen des 10. Februar an. Doch abgesehen von Regentropfen und dem Regen auf den 1. März sollte dies dann auch der letzte Niederschlag im ganzen Februar bleiben. Ab der zweiten Dekade begann ein regenarmes Frühlingswetter mit zunehmend tagsüber ansteigenden Temperaturen und kalten Nächten und überaus sonnigen Tagen.

Im ersten Monatsdrittel zeigte der Sonnenscheinsensor noch „nur“ 45 Sonnenscheinstunden an, im zweiten Drittel schon 71,5 Stunden und in den letzten acht Tagen nochmals 67,4 Stunden. Dazwischen lag auch der wärmste Tag im Februar, der 17. Februar mit 19,2 Grad Celsius. Die Menschen zog es förmlich hinaus in dieses frühlingshafte Wetter und die Straßencafés füllten sich. Der Februar endete auch mit sonnigem Hochdruckwetter, um dann auf Regenwetter umzuschalten.

Info Alle angeführten Werte wurden von Karl-Heinz Jetter in Balingen-Heselwangen, 573 Meter über dem Meer, registriert.