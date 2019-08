In einer Novembernacht 2018 wurde der Grundstein für eine besondere Musikformation gelegt: Frieda and The Oldstocks.

Schmunzelnd schaut Rainer Ulrich aus dem Fenster des kleinen Proberaums im alten Stockenhausener Rathaus an der Durchfahrtsstraße. „Zumindest haben sich die Nachbarn bis jetzt noch nicht beschwert“, erzählt er lachend.

Er sei sehr froh, dass ihnen der Raum von Ortsvorsteher Stephan Reuß bereit gestellt werde. „Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich“, meint Ulrich. Zweimal die Woche kommt er hierher, denn der leidenschaftliche Schlagzeuger gehört mit vier anderen Mitgliedern zur noch jungen Rockband Frieda and The Oldstocks, einem Musikergespann mit besonderem Genre, nämlich schwäbischem Rock.

Insgesamt besteht die Band aus Sänger Piet Wolff, Gitarrist Alfonso Gerardi, Schlagzeuger Rainer Ulrich, Bassist Berti Müller und Perkussionistin Friederike Briggmann. „Wir haben sehr früh gemerkt, dass zwischen uns eine musikalische Seelenverwandtschaft herrscht“, fügt Gerardi lachend an. Wolff, der im Ort auch als Rockurgestein bekannt ist, hatte bereits zuvor die Idee, den schwäbischen Dialekt in rockiger Form zu verpacken. Interessenten fand er jedoch nie, bis zu jener schicksalhaften Novembernacht 2018, in der die Band Frieda and The Oldstocks entstand.

Der Beiname „Frieda“ rührt von einem Spitznamen aus der Kindheit von Friederike Briggmann, die seit 22 Jahren mit Sänger Piet Wolff verheiratet ist. Sie leidet an der Parkinson-Krankheit, für Wolff war jedoch von Anfang an klar, dass seine Frau ein Teil der werdenden Band sein soll. „Das Ganze ist eigentlich wie Therapie für mich“, beschreibt Briggmann ihre Zeit mit den Musikern.

Sie wolle vor allem beweisen, dass Menschen mit dieser Krankheit auch aktiv am Leben teilnehmen können, selbst wenn es Hoch- und Tiefphasen gebe. „Wir haben sie unfassbar gerne in unserer Mitte, denn ihr Charakter und ihre humorvolle Art machen die Band zu dem, was sie heute ist“, ergänzt Gitarrist Alfonso Gerardi. Besonders die Abende im alten Rathaus seien dank Briggmann eine kurzweilige Angelegenheit, denn die besten Anekdoten werden regelmäßig von ihr schriftlich im Bandtagebuch vermerkt und selbst der ein oder andere Schnappschuss hat es schon in gedruckter Form auf die „heiligen Wände des Proberaums“ geschafft.

Ein kleines Maskottchen in der Gestalt von Briggmann baumelt am Mikrofon von Sänger Wolff. Es sei als Glücksbringer bei jedem Auftritt mit dabei und sorge dafür, dass er seine Texte nicht vergesse. Bis heute hat die Band drei Titel veröffentlicht, die Ideen dazu rühren beispielsweise aus Alltagssituationen oder Erlebnissen aus der Kindheit. Den Künstlern ist es wichtig, dass ihre Musik ernst genommen wird. „Wir haben oft erlebt, dass dialektische Musik belächelt und das Schwäbische als dümmlich abgestempelt wird“, so Gerardi. Dem wollen die Musiker mit ihren authentischen Hits entgegenwirken und Charakter in das Nischengenre Schwabenrock bringen.

„Die Ernsthaftigkeit hinter unserer Musik ist schon vorhanden“, ergänzt Wolff. Er arbeite bereits jetzt an weiteren Songs, sodass Ende 2019 ein komplettes Programm mit individuellen Hits zusammengestellt werden kann. Frieda and The Oldstocks wollen sich für das Jahr 2020 auf ein größeres Projekt fokussieren – nämlich der Etablierung des Schwabenrocks mit anderen gleichgesinnten Bands aus der Region. „Ein entsprechendes Festival wäre denkbar, aber das ist noch weit entfernt“, meint Wolff. Bis dorthin seien schlichtweg noch einige Probeabende nötig, wie Ulrich abschließend anfügt: „Die Nachbarn werden’s hoffentlich aushalten!“