Die Fraktion der Freien Wähler hat sich neu konstituiert. Da ihr langjähriger Vorsitzender ausschied, tritt Reinhold Schäfer in dessen Fußstapfen.

Die neu gewählte Kreistagsfraktion der Freien Wähler Vereinigung (FWV) für den Zollernalbkreis traf sich kürzlich zu ihrer konstituierenden Sitzung. Da der langjährige Vorsitzende Lothar Mennig aus dem Kreistag ausgeschieden ist, musste die Fraktionsspitze neu gewählt werden. Mennigs bisheriger Stellvertreter, der Balinger Bürgermeister Reinhold Schäfer, wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Stellvertreter sind Klaus Konzelmann und Johann Widmaier

Schäfers neuer 1. Stellvertreter ist jetzt der Albstädter Oberbürgermeister Klaus Konzelmann. Er wurde einstimmig gewählt. Auch der Mittelbereich Hechingen ist an der Spitze vertreten. Der Rangendinger Bürgermeister Johann Widmaier bleibt mit einem einstimmigen Votum weiterhin der 2. stellvertretende Vorsitzende.

Die neugewählte Kreistagsfraktion der Freien Wähler besteht künftig aus insgesamt 13 Kreisräten, die mit ihren Mandaten alle sieben Wahlkreise vertreten. Der FWV-Block behält damit als zweitstärkste Gruppe – wie seither – ihr starkes Gewicht im Kreistag.

Für gute Straßen-, Bahn- und Internetanbindung

Ziel der Fraktion ist weiterhin eine ziel- und sachorientierte Kreispolitik. „Wir haben im Zollernalbkreis eine hohe Wohn- und Lebensqualität samt einer intakten Landschaft. Als ein Landkreis, der im ländlichen Raum beheimatet ist, müssen wir jedoch daneben noch zusätzlich eine gute Infrastruktur vorweisen können“, fasst die neue Fraktionsspitze die Arbeit in den kommenden fünf Jahren zusammen. Nur mit einer guten Straßen-, Bahn- und Internetanbindung sowie guten Standortfaktoren für die heimische Wirtschaft könne die Politik Arbeitsplätze und damit auch Familien gewinnen und in der Region halten. Den Handlungsschwerpunkt in den kommenden fünf Jahren sehen die Freien Wähler unter anderem in einem zügigen Ausbau der B 27 und der B 463, den Verkehrsachsen des Landkreises.

Ebenfalls geplant ist die Realisierung der Regionalstadtbahn – mit erster Priorität für die Elektrifizierung der Zollernbahn.

