Gut sichtbare Markierung, viele Schilder und zahlreiche Knöllchen: Engstlatt versucht, das Parkproblem entlang des Freibads zu lösen.

In diesen Tagen sucht jeder nach Abkühlung. Gut, dass es in Balingen gleich drei Freibäder gibt. Doch rund um das Engstlatter Bad gibt es jetzt wieder hitzige Debatten.

Grund dafür sind die Autos der Freibadbesucher. Sie sollten eigentlich alle auf der großen Wiese stehen und dort niemanden stören. Doch gerade wenn viel los ist, ist diese voll belegt und die Besucher parken dann entlang der Wertenbachstraße. Dort ist jedoch überall Parkverbot. Lediglich Ein- und Ausladen ist erlaubt.

Auch direkt vor dem Umkleidehaus wird teilweise wild durcheinander geparkt. Engstlatts Ortsvorsteher Klaus Jetter ist das Problem bestens bekannt. Seit Jahren gibt es immer wieder Beschwerden von Anwohnern.

Daher machten sich der Ortschaftsrat und Vertreter des Ordnungsamts im vergangenen September vor Ort ein Bild. Man beschloss, die Markierung eindeutiger zu gestalten.

Kleine weiße Männchen

Das ist nun im Frühsommer geschehen. Kleine weiße Männchen zeigen jetzt, wo der Fußweg ist und wo Autos nichts zu suchen haben. Außerdem sind die Parkplätze direkt am Eingang mit dicken Strichen angezeichnet.

Viel gebracht hat die neue Markierung nicht. An heißen Sommertagen werde sie schlicht ignoriert, weiß Klaus Jetter. Manchen Leuten sei das einfach egal. Dennoch will man weiter an der Verbesserung der Situation arbeiten. So ist angedacht, eventuell das Parkverbot entlang des Zauns aufzuheben und damit weitere legale Stellplätze zu schaffen.

Wie auch schon in den Vorjahren kontrolliert das Ordnungsamt auch dieses Jahr regelmäßig vor dem Freibad und verteilt Knöllchen an die Falschparker. „Es gibt sonst wenig Möglichkeiten die Situation zu ändern“, sagt der Ortsvorsteher. Für einige Anwohner ist dies Situation besonders ärgerlich. Sie haben an heißen Tagen immer wieder Schwierigkeiten, aus ihren Garagen zu fahren oder in diese zu gelangen.

Ein Auge zudrücken?

Zudem gebe es immer wieder gefährliche Situation, berichtet ein Anwohner. Denn wenn Autos auf dem Gehweg parken, müssen die Fußgänger auf die Straße ausweichen.

Eine Frau, die sehr oft im Engstlatter Freibad ist und der Redaktion in der Sache einen Brief geschrieben hat, sieht die Sache nicht so eng. Es seien ja nur wenige Tage im Jahr an denen so viel los ist.

Da müsse man dann auch mal ein Auge zudrücken und einfach das schöne Wetter genießen. Außerdem würden die vielen Knöllchen auch nicht zu einem guten Ruf für das sonst so beliebte Freibad beitragen.