Am 28. und 29. Juni: Stelldichein der Freestyle-Mountainbiker auf dem Bikepark-Gelände des TV Belsen.

Am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juni, verwandelt sich das Bikepark-Gelände des TV Belsen in der Ernwiesen 2 zum ersten Mal in eine Festivallandschaft. Das kostenlose „Back2TheJumps-Festival“ bringt den Weltcupstopp der Freestyle-Mountainbiker, sechs Bands und jede Menge Action in den beschaulichen Mössinger Stadtteil.

Freestyle-Mountainbike, bezeichnet eine Extremsportart, bei der die Fahrer mit ihren speziellen Leichtbaufahrrädern über bis zu drei Meter hohe Rampen springen, in der Luft waghalsige Tricks zeigen und dann auf riesigen Erdhügeln landen. Dabei dürfen sich die Zuschauer auf verrückte Tricks wie doppelte Rückwärtssaltos, Vorwärtssaltos und 720-Grad-Drehungen freuen.

Das Team des organisierenden Bikeparks Belsen erwartet die besten Fahrer Deutschlands und der umliegenden Länder, da der Wettbewerb zur Freestyle-Mountainbike Welttour (kurz FMB) gehört. Große Namen wie Erik Fedko, Jacob Sohler und Jonny Kielhorn haben sich bereits angekündigt. Mit Erik Fedko wird der momentan wohl beste deutsche Fahrer kommen und es den Konkurrenten schwer machen. „Wir erwarten dieses Jahr das größte und spektakulärste Event, das der Belsener Bikepark bisher in sieben Jahren gesehen hat“, sagt Andreas Bibow, Chef des Bikeparkteams.

Neben dem Wettbewerbsgeschehen sorgen sechs Livebands im Rahmenprogramm für die nötige Festivalstimmung. „Vom schwäbischen Hip Hop des ,Gässlesrap Kollektiv’ über Rock bis hin zum treibenden Ska unseres Headliners ,Wootakka’ ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Hauptorganisator Dennis Hermann vom „Back2TheJumps“-Team.

Das Gute dabei für alle Interessierten: der Eintritt ist frei. Für alle Besucher die sich selbst ausprobieren wollen, stellt das Festivalteam sogar eine Mini-Halfpipe sowie eine Hindernisstrecke (Pumptrack) zur Verfügung. Hier können Mutige ihr Können auf dem Skateboard, Stuntroller oder Fahrrad unter Beweis stellen. Eröffnet wird das Festival am Freitag um 17 Uhr mit dem Training für den Cash-for-Tricks-Wettbewerb der Biker. Ab 20 Uhr zeigen sie dann ihre besten Tricks für das Publikum, das entscheiden darf, wer letztlich Geld für die gezeigte Show bekommen soll. Abgeschlossen wird der erste Tag mit dem Konzert der Rapgruppe „Gässlesrap Kollektiv“ und einer Aftershowparty. Am zweiten Tag startet das Event mit Livemusik ab 13 Uhr und dem Amateurcontest ab 16 Uhr. Danach geben sich ab 17 Uhr die Profis die Ehre und kämpfen um den Sieg.