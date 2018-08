Ebingen/Meßstetten Flexibles Metall kann Bikerleben retten

Zwei Drittel der Motorradunfälle selbst verschuldet

Verunglückt In der Motorradsaison des Jahres 2017 sind in Baden-Württemberg 101 Biker tödlich verunglückt. Das sind 42 Prozent mehr als im Vorjahr. Fast ein Viertel der getöteten Verkehrsteilnehmer im vergangenen Jahr waren somit Motorradfahrer. 2016 starben 71 Biker auf den Straßen des Landes. Allein im Zollernalbkreis gab es im vergangenen Jahr 89 Motorradunfälle. Dabei wurden 55 Menschen leicht verletzt, 29 schwer verletzt und vier Motorradfahrer wurden getötet. Insgesamt waren es 4035 Unfälle im Zollernalbkreis, mit 574 Leicht- und 146 Schwerverletzten. 13 Menschen starben.

Ursache Nach Auskunft des Innenministeriums Baden-Württemberg ist die Ursache für die Unfälle, an denen Motorräder beteiligt sind, häufig die nicht angepasste Geschwindigkeit der Biker. In Bezug auf gefahrene Kilometer ist das Risiko bei einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad ums Leben zu kommen 18-mal so hoch wie mit einem Auto. Knapp zwei Drittel der Motorradunfälle sei selbst verschuldet, sagt ADAC-Vorstand Carl-Eugen Metz. Die Risikobereitschaft vieler Fahrer sei alarmierend.