In der ehemaligen Textilfabrik in Ebingen hat es am Dienstag gebrannt. Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen.

Am Dienstag musste die Feuerwehr Albstadt um 17 Uhr mit 57 Einsatzkräften ausrücken. Nach ersten Erkenntnissen brannte in der ehemaligen Textilfabrik Scherer Müll.

Anwohner meldeten Rauch, der aus dem Dachstuhl der Schererfabrik in der Bitzer Steige aufstieg. Gegen 17 Uhr rückte die Feuerwehr Ebingen und Tailfingen mit zwei Löschfahrzeugen aus, um den Brand zu löschen.

Brandstiftung möglich

Gebrannt hatte laut Aussage des Stadtbrandmeisters Michael Adam Müll im zweiten Stock. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, sagt das Polizeipräsidium Tuttlingen. Es werde derzeit in alle Richtungen ermittelt. Genauere Angaben zur Brandursache könne die Polizei derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

Während der Brandbekämpfung war die Polizei zunächst davon ausgegangen, dass sich elf Menschen im Gebäude befinden – laut Melderegister. Es handelte sich allerdings um das benachbarte Gebäude.

Keine Menschen im Gebäude

Nach etwa zehn Minuten sei das Feuer gelöscht worden, sagte Stadtbrandmeister Adam. Zehn Einsatzkräfte unter Atemschutz gingen in das alte Gebäude. Von außen sichteten Feuerwehrleute die Räume über die Drehleiter. Zudem kam eine Drohne zum Einsatz.