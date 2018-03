Balingen Festival: Wildpinkler-Streit vor Gericht

Balingen / Nicole Leukhardt

Ein Streit am Rande des Bang-Your-Head-Festivals wurde vor dem Balinger Amtsgericht verhandelt.

Die gesicherten Fakten waren am Ende der Verhandlung am Donnerstag vor dem Balinger Amtsgericht immer noch dürftig: Zwei Männer waren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Einer davon hatte vergangenen Sommer nach dem Bang-Your-Head-Festival an ein fremdes Fahrzeug uriniert. Darüber war er mit einem Zeugen, der ihn von seiner Notdurft abhalten wollte, in Streit geraten.

Wer den zu Hilfe eilenden Freund des Wildpinklers auf welche Weise jedoch niedergestreckt hatte und wie der Zeuge zu seiner geschwollenen Nase kam – die Aussagen der übrigen Beobachter, die ihre Erinnerung an die Geschehnisse dieser Sommernacht am Donnerstag vor dem Balinger Amtsgericht ausbreiteten, gingen weit auseinander.

„Plötzlich wurde es schwarz“

Einer der beiden Angeklagten war sich jedenfalls zu Beginn der Sitzung schon sicher, zu Unrecht auf der Anklagebank zu sitzen. Mit den Worten „Ich bin das Opfer“ begann er seine Schilderung der Rangelei nach dem Festival. Er habe sich mit drei Freunden auf den Weg zum Auto gemacht, als er hörte, dass sich hinter ihm ein lautstarker Streit zwischen einem seiner Freunde und einem Unbekannten entwickelt hatte. „Ich bin zurückgegangen und wollte schlichten“, beschrieb er am Donnerstag. Einer der Zeugen habe ihm jedoch den Weg versperrt und als er an ihm habe vorbeigehen wollen, habe der ihn niedergestreckt. „Plötzlich wurde es schwarz“, erzählte er.

Der Zeuge beschrieb das Geschehen anders. Als er gesehen habe, dass der Angeklagte gegen ein Auto pinkelte, habe er ihn dazu aufgefordert, dies zu lassen. Weil der Pinkler nicht reagierte, habe er sich ihm genähert und seine Bitte etwas lauter wiederholt. „Wir sind so in Streit geraten“, erzählt er. Plötzlich habe dann ein Freund gerufen „Achtung, von hinten“, dabei habe er eine Berührung gespürt, sei in Abwehrhaltung gegangen und habe den vermeintlichen Angreifer hinter ihm zu Boden gebracht.

„Ich habe eine militärische Ausbildung absolviert, das war ein Selbstschutzreflex“, begründete er. Der Mann, mit dem er ursprünglich in Streit geraten war, habe keine Ruhe gegeben. „Er war aufmüpfig“, formulierte der Zeuge. Letztlich habe er von ihm sogar einen Kopfstoß gegen die Nase bekommen, die Verletzung stellten auch die Polizisten fest, die schließlich anrückten.

Nur lückenhafte Erinnerungen

Dieser renitente Streithahn, der zweite Angeklagte, hatte nur noch lückenhafte Erinnerungen ans Geschehen. Er sei stark alkoholisiert gewesen, über zwei Promille, wie die Polizei später feststellte. „Ich wusste nicht mal mehr, dass ich uriniert habe“, sagte er. Auch dass er jemandem einen Kopfstoß verpasst haben soll, wies er weit von sich. An sein stark aggressives Verhalten wollte er sich nicht erinnern, sagte jedoch über sich: „Ich bin ein Wadenbeißer und lasse mir nichts gefallen.“

Die Staatsanwältin forderte schließlich Freispruch für den Angeklagten, der seinem Freund zu Hilfe kommen wollte und dabei zu Boden gegangen war. „Keiner hat einen Angriff Ihrerseits eindeutig gesehen, Vorsatz und Gemeinschaftlichkeit schließe ich außerdem aus“, begründete sie. Von der Unschuld des zweiten Angeklagten allerdings war sie nicht überzeugt. „Die Kopfnuss hat es gegeben, Sie waren so aggressiv, dass vier Beamten Sie in Gewahrsam nehmen mussten“, rekapitulierte sie und forderte 20 Tagessätze zu 75 Euro.

Die Richterin folgte dem Antrag, sprach einen der beiden frei und verhängte die beantragte Geldstrafe gegen den anderen, der das Urteil kopfschüttelnd aufnahm.