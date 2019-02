Frohnstetten/Hechingen Erneut Bewährungsstrafen im Kangal-Prozess

Frohnstetten/Hechingen / Petra Wahlheim

Ein Freispruch war nicht drin: Im Fall der tödlichen Hundeattacke von Frohnstetten bleibt es bei Bewährungsstrafen.

Das Landgericht verurteilte die 44-jährige Erika S. wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Haftstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung. Ihr von ihr getrennt lebender Ehemann Gerd S. bekam wegen fahrlässiger Tötung zwei Jahre – ebenfalls auf Bewährung.

Der Vorsitzende Richter Volker Schwarz betonte aber, die Bewährungszeit für Gerd S. sei um ein Jahr auf vier Jahre verlängert worden. Außerdem wurde beiden Angeklagten für die Zeit der Bewährung verboten, größere Hunde zu halten oder zu betreuen.

Nach dem Urteil des Amtsgerichts Sigmaringen sind die Angeklagten in Berufung gegangen, weil sie einen Freispruch erreichen wollten.

Den begründeten ihre Verteidiger in ihren Plädoyers in Hechingen damit, dass die Attacke nicht vorhersehbar gewesen sei. Auch sei nicht zu erwarten gewesen, dass das fast zwei Jahre alte Halsband reißt.

Erika und Gerd S. werden mit dem Urteil dafür verantwortlich gemacht, dass am Abend des 30. Mai 2017 ein Hund der Rasse Kangal eine 72-jährige Frau mit Bissen in Hals und Kopf getötet hat.

Der Hund war im Garten von Erika S. mit einem Halsband an einer Kette und an einem Eisenpflock angebunden. Als die 72-Jährige am Haus vorbei ging, reagierte der Hund aggressiv und legte sich mit seinem Gewicht von etwa 70 Kilogramm in die Kette.

Das Halsband riss, der Hund sprang über den viel zu niedrigen Zaun und stürzte sich auf die Frau. Sie starb kurz nach der Attacke an ihren schweren Verletzungen.

Richter Schwarz bescheinigte beiden Angeklagten fehlendes Verantwortungsbewusstsein. „Sie sind Personen, die ihr Leben nicht im Griff haben.“

Das habe sich unter anderem auch daran gezeigt, dass sie zusammen drei Kinder in die Welt gesetzt hätten, ohne in der Lage zu sein, sie zu versorgen. Alle drei sind in Obhut des Jugendamtes.

Da beiden offenbar nicht bewusst gewesen sei, welche Gefahr von dem Kangal ausging, gehe das Gericht von einer „unbewussten Fahrlässigkeit“ aus, sagte der Richter.

Aus Sicht des Gerichts sei der „tragische Fall“ sowohl „objektiv als auch subjektiv vermeidbar gewesen“, wenn die Angeklagten ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen wären und zum Beispiel den Zaun erhöht hätten.

Am Mittwoch wurde auch bekannt, dass Gerd S. acht Einträge im Vorstrafenregister hat: wegen Unterschlagung, Urkundenfälschung, verbotener Tierhaltung und Tierquälerei.

Er hat 1995 einen Schäferhund verhungern und verdursten lassen. Sein Anwalt Jens-Ole Meßow kündigte am Mittwoch an, in Revision zu gehen. Ulrich Weber, der Erika S. vertritt, konnte sich dazu noch nicht äußern.

Wolfgang H., der Mann der getöteten Frau, betonte am Mittwoch erneut, dass er sich nach dem Tod seiner Frau von den Behörden allein gelassen fühle.

Das von der Staatsanwaltschaft in Sigmaringen geforderte Schmerzensgeld von 4000 Euro sei vom dortigen Richter abgelehnt worden. Vom Weißen Ring, einer Organisation, die sich um Verbrechensopfer kümmert, habe er die Auskunft erhalten, dass sie nichts für ihn tun könnten, weil ein Hund seine Frau getötet habe. Wäre es ein Mensch gewesen, könnten sie ihn unterstützen.

Mit dem gefällten Urteil kann er leben. „Was dem Richter möglich war, hat er getan.“ Wolfgang H. wünscht sich aber, dass die Politik handelt. Aus seiner Sicht muss für Halter großer Hunde eine Versicherungspflicht eingeführt werden. Außerdem hält er einen Hundeführerschein für notwendig.