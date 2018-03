Endingen Statt Autostopp vier Mitfahrbänkle

Endingen / Pascal Tonnemacher

Andere Orte haben es schon lange, Endingen zieht nach. Ortsvorsteher Thomas Meitza verwirklicht seine Idee vom Mitfahrbänkle an vier Stellen in Endingen. Zwei stehen bereits: eins am Bruckrain nahe der Ortsdurchfahrt, eins an der Bushaltestelle an der Steinstraße beim Bahnübergang.

Ein weiteres Mitfahrbänkle spendet der Verein Endingen aktiv. Die Lebenshilfe, die die Bänkle herstellt, unterstützt die Aktion und liefert für denselben Preis zwei. Diese werden aber erst noch ausgeliefert, so Meitza. Sie sollen ans Ärztehaus im Erzinger Weg und in die Lange Straße ins Gewerbegebiet Gehrn kommen. „Damit man auch wieder zurückkommt“, sagt Meitza.

Denn vom Bruckrain aus soll es in Richtung Schlikkuchen oder Eisenbahnstraße gehen; von der Steinstraße aus in Richtung Balingen, Gewerbegebiet Gehrn oder zu den Ärzten in den Erzinger Weg.

Gerade ältere Endinger und die Bewohner in den Neubaugebieten sollen von den Mitfahrbänkle profitieren. Auch die Nahverkehrsanbindung der Endinger soll dadurch ergänzt werden. „Auf Gehrn gibt es keinen direkten Bus, wird man auf dem Mitfahrbänkle mitgenommen, kommt man überall hin“, sagt Thomas Meitza.