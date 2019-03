Bisingen/Balingen Eine Party für Menschen mit und ohne Behinderung

Bisingen/Balingen / Thomas Godawa

Inzwischen ist es die siebte Veranstaltung dieser Art, die in Kooperation mit der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb in Bisingen und der Balinger Diskothek Top 10 am 24. März ab 14 Uhr stattfinden wird.

Es sei die größte und zeitlich längste Aktion für Menschen mit Behinderung im Zollernalbkreis und der gesamten Region, unterstrich der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb, Holger Klein.

Der Schirmherr der Veranstaltung, der Balinger Oberbürgermeister Helmut Reitemann, erklärte: „Die Veranstaltung kommt einfach super an, denn das Top 10 bietet viel.“ Das Projekt sei inzwischen auch für die gezeigte soziale Verantwortung ausgezeichnet worden. Nicht zuletzt kamen über die Partnerunternehmen Spenden von insgesamt 38 000 Euro zusammen. Mit diesem Geld werden Angebote zur Teilhabe unterstützt. „Es ist nach wie vor ein Fest für die ganze Familie und Inklusion geht nicht besser“, so das Balinger Stadtoberhaupt.

Mit Zirkus und Theater

Die Palette der Freizeitvergnügen reicht von Kinder- und Jugenddisco über Zirkuskünstler bis zu Puppentheater und Kinderschminken. „Auch wir wollen weitermachen mit dieser außerordentlichen Aktion“, unterstrich Dirk Bamberger, Inhaber der Diskothek. „Es macht unserem gesamten Team einen Riesenspaß, die Freude der Gäste in deren Augen leuchten zu sehen.“ Es seien wieder besondere Angebote zur Verfügung gestellt worden und dieselbe Eventform wird es auch in Bambergers Diskotheken in Tübingen und Singen geben. „Es ist eine Party für Menschen mit und ohne Behinderung“, betonte der Eventmanager des Top 10, Maurizio Mammato. Es seien, wie in den Vorjahren, wieder alle Sponsoren dabei, die auch tolle Preise für eine große Tombola gestiftet hätten, und es werden viele andere Aktionen vorgestellt. Franziska Pfister präsentierte die Freizeitangebote, die mit den eingehenden Spenden für behinderte Menschen ermöglicht werden.

Info Mehr Informationen gibt es auf den Internetseiten der beiden Kooperationspartner Top 10 und Lebenshilfe Zollernalb.