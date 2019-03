Balingen Ein Wirtsquintett rockt den Süden

Balingen / Nicole Leuckhardt

Sie sind Gastronomen mit Herz und Seele, ihre Kneipen machen das Nachtleben der Balinger Südstadt aus. Der Abend, an dem Marc Nagel (Alt-Balingen), Patrick Streicher (Bären), Pierre Hugendubel (Savo), Stefan Helbing (Sonnenkeller und Doppeldecker) und Marc Ilitsch (Südbahnhof) zu später Stunde in gemütlicher Runde beisammen sitzen, ist die Geburtsstunde der neuen Südstadt-Arena.

Eigentlich ist es eine Wiedergeburt, denn neu ist das Konzept der gemeinsamen Veranstaltung nicht. „2005 gab es die letzte Auflage dieser Nacht, in der verschiedene Bands in den Südstadt-Kneipen spielen“, erinnert sich Stefan Helbing. Dann sei die Idee in Vergessenheit geraten.

Bei der Fußball-WM hatten sich die Wirte zum ersten Mal an einer Kooperation versucht. „Konkurrenzdenken gibt es bei uns nicht, wir verstehen uns alle sehr gut miteinander“, sagt Pierre Hugendubel. Jeder Gastronom bediene mit seiner Kneipe eine andere Subkultur. Und weil der Testpilot so gut funktionierte, wollen die jungen Wirte weitermachen.

Die neue Generation des Balinger Südens will die Traditionsveranstaltung Südstadt-Arena wieder aufleben lassen und etablieren. „Wir wollen als Südstadt zusammenrücken und den Balingern zeigen, dass man hier am Wochenende einiges geboten kriegt“, fasst Bärenwirt Patrick Streicher zusammen. „Wir wollen Balingen wieder zum Magneten auch für Auswärtige machen“, ergänzt Stefan Helbing.

Das Konzept haben sich die Wirte in kurzer Zeit zurechtgelegt. „Erst haben wir die Idee ein bisschen weitergesponnen, und dann ging es schon an die Detailplanung“, sagt er. Jeder habe von sich aus Zugeständnisse für die gemeinsame Sache gemacht.

Nach fünf oder sechs Treffen stand der komplette Plan für die Veranstaltung. In allen sechs Kneipen wird am 6. April Musik gemacht, ein Eintrittsbändel gilt für alle.

Um 18 Uhr öffnen sich die Türen, zwischen 19 und 20 Uhr startet die erste von jeweils zwei Bands. Zwischen 22 und 23 Uhr betreten neue Musiker die Bühnen. „Das Ende haben wir offen gelassen“, sagt Pierre Hugendubel vom Savo.

Musiker mit Lokalbezug

Die Musiker haben wie die Wirte selbst einen Lokalbezug. „Wir legen Wert darauf, dass alle Bands mit Balingen verknüpft sind, manche sogar direkt mit der Südstadt“, sagt Patrick Streicher.

Im Südbahnhof werden Sep und Julo mit Hiphop, Rap und einer Liveband auftreten. Im Savo und im Alt-Balingen spielt „A*Cut“ schnörkellosen Rock mit einer Prise Blues. The Fenders 55 sind mit Rockabilly, Country und Rock im Savo zu hören. Im Sonnenkeller treten die Funkrocker von Dizzy Bee auf.

Im Bären spielt der Chef selbst, Patrick Streicher und Band wollen ihre Gäste mit Blues, Rock und Pop begeistern. Ebenfalls im Bären sind auch SMKT zu hören, die eine Mischung aus Blues Brothers, aktuellen Covern und eigenen Songs im Gepäck haben. Einen Singersongwriter schließlich gibt‘s im Doppeldecker mit Thomas Otto and Friends zu hören. Die fünf Gastronomen freuen sich auf die erste Neuauflage der Südstadt-Arena. Und nicht nur das: „Jeder von uns hat Visionen“, sagt Patrick Streicher.

Keiner aus dem Wirte-Quintett hat Zweifel, dass sie auch in Zukunft gemeinsam alles daran setzen werden, den Balinger Süden mit Leben zu füllen. „Ideen sind genug da“, sagt Stefan Helbing und schmunzelt.

Info Karten gibt es im Vorverkauf bei allen genannten Südstadtkneipen ab Donnerstag, 7. März.