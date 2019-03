Tailfingen Ein neuer Transporter fürs kreisweite Tierheim

Tailfingen / Dagmar Stuhrmann

Das Tierheim des Zollern­albkreises hat seinen Sitz im Tailfinger Schalkental. Täglich fallen Fahrten an, sei es, um Fundtiere oder beschlagnahmte Tiere abzuholen oder kranke Hunde und Katzen zum Arzt oder in Kliniken zu bringen. Auch wenn beispielsweise Futterspenden abgeholt werden müssen, braucht das Tierheimteam einen fahrbaren Untersatz.

Bislang sind alle diese Fahrten mit einem Fahrzeug erledigt worden. „Wir mussten das Auto für den Tiertransport jedes Mal umbauen“, berichtet Dr. Günter Wiebusch, der Vorsitzende des Tierschutzvereins Zollernalbkreis.

Das ist jetzt vorbei: Seit Montag verfügt das Tierheim nun dank einer Spende des Deutschen Tierschutzbundes (DTB) über ein speziell für Tiertransporte umgebautes Auto, einen Opel Combo. Das Fahrzeug wurde zu 75 Prozent vom Tierschutzbund finanziert. Ein Viertel der Anschaffungskosten trägt der Tierschutzverein selbst.

Keine optimalen Bedingungen

„Das ist für uns eine tolle Unterstützung“, sagte Wiebusch. „Diese Hilfe und der Rückhalt beim Dachverband ist für uns um so wichtiger, als wir hier im Zollern­albkreis unter Bedingungen arbeiten, die alles andere als optimal sind.“ Die Fundtierkostenpauschale betrage gerade einmal 40 Cent pro Einwohner, eine Dienstleistungsvergütung, die dem tatsächlichen Umfang nicht gerecht werde.

„Mittel für den allgemeinen Tierheimbetrieb hat es noch nie gegeben, wobei ich nicht verschweigen will, dass uns der Kreistag für 2019 einen Baukostenzuschuss in Höhe von 50.000 Euro genehmigt hat, wofür wir dankbar sind.“

Ein solcher Zuschuss könne aber nur optimal verwendet werden, wenn man dazu zusätzlich Mittel aus dem Tierschutzförderprogramm des Landes beantragen könnte. „Doch dazu bedarf es eines Anteils durch den Verein, den wir unter den gegebenen Umständen nicht in ausreichender Höhe haben.“

Trotz der unzureichenden Unterstützung der öffentlichen Hand, so Wiebusch, habe sich der Tierschutzverein im Zollernalbkreis ein Tierheim aufgebaut, das „sicher nicht ganz zu unrecht (noch) das Gütesiegel des DTB führen darf“.

Wiebusch: „Ein Tierheim in einem Landkreis, in welchem Veterinäramt und Polizei hochgradig am Tierheim vorbei und gezielt Geschäftsmodellen am Rande der vielfältigen Tierschutzaufgaben zuarbeiten, was unsere Aufgabe nicht gerade leichter macht..., aber auch ein Tierheim, welches mit Arbeit und Leistung aufwarten kann, die keinen Vergleich zu scheuen braucht.“

Der neue Tierhilfswagen hat zahlreiche Vorteile: „Die Ladefläche ist für den Fahrer gut einsehbar, das Auto hat ein Trenngitter, der Fahrzeugraum kann individuell mit Boxen ausgestattet werden“, erklärt Dr. Katharina Pasche vom Tierschutzbund, die am Montag bei der Fahrzeugübergabe vor Ort war.

„Grundsätzlich sind die Gemeinden für die Finanzierung der Tierheime und für die Aufnahme von Fundtieren zuständig“, betont Pasche. Im Zollernalbkreis ist letzteres als Dienstleistung ans Tierheim ausgelagert worden. Die Kommunen bezahlen dafür ein Entgelt.

„Diese Entgelte decken aber bundesweit höchstens ein Drittel der Kosten.“ Der Tierschutzbund könne das fehlende Geld nicht komplett abfedern. „Wir sind auf Spenden angewiesen“, erklärt Pasche, „und wir wissen nicht, wie lange wir diese Fahrzeugaktion noch machen können.“