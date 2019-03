Ebingen Ebinger Suche nach Zimmern für die WM

Ebingen / Von Holger Much

Die nächsten Mountainbike-WM wird bekanntermaßen kommendes Jahr in Albstadt stattfinden und kehrt damit nach 25 Jahren nach Deutschland zurück. Was die absolute Krönung der bereits langen und erfolgreichen Geschichte im Bullentäle darstellt, stellt die Stadt natürlich auch vor immense logistische Herausforderungen.

Unter anderem werden für die in großer Zahl erwarteten Gäste – Sportler wie Besucher – natürlich Betten in großer Zahl benötigt. Doch auch unabhängig dieses großen Sportevents steht das Thema Tourismus in diesem Jahr ganz oben auf der kommunalen Agenda. Albstadt braucht mehr Gästebetten. Das unterstrich Albstadts Oberbürgermeister Klaus Konzelmann auch in seiner Rede zum Haushalt 2019.

Nicht nur die lange umkämpfte Traufganghüttenkonzeption sei eine wichtige Investition im Bereich Gastronomie und Hotellerie. Auch „werden wir alles daransetzen“, so Konzelmann, „dass die begonnenen und geplanten Hotelprojekte auch umgesetzt werden“.

Mit Abstand am weitesten gediehen ist das Projekt zum Hotel Essia der Unternehmensgruppe Tosun. In der Ebinger Gartenstraße werden die Gebäude 41 (früher Notariat) und 43 (ehemaliges Gesundheitsamt) zu einem Hotelkomplex zusammengeführt. Das Projekt richtet sich an Übernachtungsgäste, die eine Budget- und Businessunterkunft suchen.

Laut Auskunft von Baubürgermeister Udo Hollauer liege der Stadt nun auch das Brandschutzgutachten für die Planung vor, so dass der Bauantrag spätestens bis Ende März genehmigt werden kann. Sofern dies zutreffe, informiert Mehmet Tosun, werde der Investor sofort mit den Ausschreibungen und der Detailplanung beginnen. Ziel sei es, zur WM 2020 zu eröffnen, wobei natürlich im Denkmal gebaut werde und Überraschungen und Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden könnten. Nicht zur WM 2020 wird es das seit einigen Jahren im Bereich des Ebinger Bahnhofs angedachte Hotelprojekt schaffen. Dennoch: Ad acta gelegt ist auch dieses Projekt nicht, wie Baubürgermeister Hollauer auf Anfrage verrät. Man ist sogar einen Schritt weiter. Diverse Grundstücksangelegenheiten mit der Deutschen Bahn konnten Anfang des Jahres geklärt und zum Abschluss gebracht werden. Somit wurde eine wichtige Grundvoraussetzung für weitergehende Verhandlungen mit den Investoren geschaffen.

Das dritte Hotelprojekt wurde erstmals Ende Juli im Rahmen eines Pressegespräches erwähnt. Eigentlich ging es damals darum, dass das Badkap Ende 2019, wenn der Pachtvertrag ausläuft, von den Albstadtwerken an die Betreibergesellschaft g1 übergeht – zu einem negativen Kaufpreis: Die Albstadtwerke zahlen g1 über den Zeitraum von zwölfeinhalb Jahren die Summe von 6,67 Millionen Euro. Im Zuge der Modernisierungsabsichten nannten die Badkap-Geschäftsführer Christopher Probst und Markus Eichstädt die Planung für ein Wellnesshotel im Bereich hinter dem Wellenbad.

Es soll einen direkten Zugang zur Saunalandschaft bieten. Oberbürgermeister Konzelmann bestätigte damals, dass der Gemeinderat bereits eine Absichtserklärung für eine Bebauungsplanänderung gefasst habe, um die Hotelplanungen zu unterstützen. Ob die Betreibergesellschaft selbst baut oder einen Investor sucht, stand damals noch nicht fest. Auch aktuell, so die jüngsten Informationen seitens des Badkaps, gebe es noch keine konkreten Neuigkeiten, die das Wellnesshotel betreffen.