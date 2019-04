Der Albstädter Gemeinderat hat beschlossen, drei neue Blitzer im Stadtgebiet aufzustellen.

Der Albstädter Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich der Installation dreier stationärer Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an drei Standorten im Stadtgebiet zugestimmt. Es gab sechs Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen.

Die neuen Blitzer sollen in der Ebingertalstraße in Lautlingen sowie in der Berliner Straße und in der Schillerstraße in Ebingen aufgebaut werden. In diesen Straßen soll auf der Grundlage der Lärm­aktionsplanung künftig in Teilbereichen nachts zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30 gelten: In der Lautlinger Ortsdurchfahrt von Gebäude Ebingertalstraße 48/1 bis Gebäude Laufener Straße 54, in der Schillerstraße von Gebäude 4 bis 123 und in der Berliner Straße von Gebäude 26 bis 76. Den Zuschlag erhielt die Firma Jenoptik Robot zum Angebotspreis von brutto rund 189 000 Euro.

Ohne Kontrolle sei die Einführung von Tempo 30 sinnlos, stimmte Manuela Heider (Freie Wähler) der Blitzerinstallation zu. Dr. Matthias Strähler von der CDU hingegen lehnt stationäre Kontrollen als „nicht zielführend“ ab.