Im Februar 2021 hatte der Zollernalbkreis als zweiter Landkreis in Deutschland den digitalen Impfnachweis eingeführt. Nachdem im Juni das bundesweite, digitale Impfzertifikat erschien, wurde dieser Sonderservice des Zollernalbkreises vorerst auf Eis gelegt.

Große Nachfrage

Nach einer Testphase im Kreisimpfzentrum ist der digitale Impfnachweis im Kartenformat ab sofort wieder für alle erhältlich. Das gibt das Landratsamt bekannt. „Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Nachfrage ungebrochen ist“, so Michael Gomeringer, stellvertretender Leiter des Kreisimpfzentrums.

In Bisinger Apotheke erhältlich

Der digitale Impfnachweis im Scheckkartenformat ist künftig gegen Kostenerstattung in Höhe von 10 Euro in der Hohenzollernapotheke in Bisingen erhältlich. Weitere Apotheken werden entsprechend der Nachfrage folgen. Im Kreisimpfzentrum in Meßstetten kann er nur unmittelbar nach der Impfung erworben werden.

Identischer QR-Code

Auf der Scheckkarte enthalten ist derselbe QR-Code, der in Papierform von den Apotheken und im Kreisimpfzentrum kostenfrei ausgegeben wird und in die Cov-Pass-App und Corona-Warn-App des Bundes eingelesen werden kann. Technisch ist es nicht möglich, die bisher ausgestellten Codes in die Apps des Bundes zu übertragen.

Das digitale Zertifikat ist ein zusätzliches Angebot zum gelben Impfausweis, der als Ausweisdokument seine Gültigkeit behält. Auf dem Impfnachweis abgebildet wird lediglich die Corona-Schutzimpfung.

Häufig gestellte Fragen

